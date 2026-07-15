Elton John perde a paciência após pedidos do príncipe Harry por dinheiro: "Não sou caixa eletrônico"
Relação entre os dois sempre foi próxima, especialmente após a morte da princesa Diana, e cantor costumava apoiá-lo em vários projetos na vida
Elton John teria “perdido a paciência” e dado uma boa chamada no príncipe Harry depois de ele (que, vale lembrar, já não pertence mais oficialmente à monarquia britânica) ter lhe pedido dinheiro várias vezes.
De acordo com a jornalista Paula Froelich, a relação entre o cantor e o filho de Charles III sempre foi bastante amistosa desde a morte de Diana, de quem o artista era bastante amigo. Nem por isso, porém, ele teria deixado de se irritar com os pedidos por quantias.
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“Eu não sou um caixa eletrônico”, disse Elton John segundo fontes da jornalista. O cantor teria ficado cansado do comportamento considerado “impulsivo e difícil” do príncipe que sempre foi visto como rebelde.
Após a morte de Diana, em 1997, Elton é como se fosse um padrinho de Harry e William. Mas ele desenvolveu uma relação muito mais próxima do caçula. Nesse período ele o ajudou em vários momentos.
O cantor se apresentou no casamento do príncipe com Meghan Markle e demonstrou apoio ao casal mesmo depois do afastamento da família real. Ele ainda cedeu o seu jatinho para viagens do casal ao sul da França e a Ibiza, em 2019. Também contribuiu financeiramente com a Fundação Archewell, que hoje já não está mais ativa, segundo a jornalista.