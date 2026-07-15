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celebridades Elton John perde a paciência após pedidos do príncipe Harry por dinheiro: "Não sou caixa eletrônico" Relação entre os dois sempre foi próxima, especialmente após a morte da princesa Diana, e cantor costumava apoiá-lo em vários projetos na vida

Elton John teria “perdido a paciência” e dado uma boa chamada no príncipe Harry depois de ele (que, vale lembrar, já não pertence mais oficialmente à monarquia britânica) ter lhe pedido dinheiro várias vezes.

De acordo com a jornalista Paula Froelich, a relação entre o cantor e o filho de Charles III sempre foi bastante amistosa desde a morte de Diana, de quem o artista era bastante amigo. Nem por isso, porém, ele teria deixado de se irritar com os pedidos por quantias.

“Eu não sou um caixa eletrônico”, disse Elton John segundo fontes da jornalista. O cantor teria ficado cansado do comportamento considerado “impulsivo e difícil” do príncipe que sempre foi visto como rebelde.

Após a morte de Diana, em 1997, Elton é como se fosse um padrinho de Harry e William. Mas ele desenvolveu uma relação muito mais próxima do caçula. Nesse período ele o ajudou em vários momentos.

O cantor se apresentou no casamento do príncipe com Meghan Markle e demonstrou apoio ao casal mesmo depois do afastamento da família real. Ele ainda cedeu o seu jatinho para viagens do casal ao sul da França e a Ibiza, em 2019. Também contribuiu financeiramente com a Fundação Archewell, que hoje já não está mais ativa, segundo a jornalista.

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