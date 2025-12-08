A- A+

ROCK IN RIO 2026 Elton John: saiba quais as doenças que o cantor enfrentou na última década Intérprete de músicas como "Rocket Man" e "Your Song" é um dos nomes confirmados para edição do Rock In Rio 2026

Conhecido como um dos maiores cantores e compositores de sua geração, Elton John, aos 78 anos, confirmou que vem ao Brasil no ano que vem para tocar no Rock In Rio.



Intérprete de músicas como “Rocket Man“, “Your Song“ e “Don’t Let the Sun Go Down on Me", se apresentará no dia 07 de setembro no palco mundo. Os ingressos para o festival começam a ser vendidos a partir de amanhã (09/12) às 19h.

O britânico vem enfrentando diversos problemas de saúde nos últimos 10 anos. Tanto que ele decidiu que não pretende realizar novas turnês no futuro, apenas alguns shows pontuais, como é o caso do Rock in Rio.



Em dezembro do ano passado, por exemplo, ele afirmou que teve dificuldade de ver e acompanhar o seu novo musical, “O Diabo Veste Prada”, em Londres, devido a uma infecção no olho há mais de quatro meses que atacou completamente a sua visão.





“Infelizmente, perdi a visão do meu olho direito em julho devido a uma infecção que contraí no sul da França. Já faz quatro meses que não consigo enxergar. E meu olho esquerdo também não está nas melhores condições”, disse em entrevista ao Good Morning America.

Este problema de saúde afetou sua capacidade de gravar novos materiais. Segundo ele, fazer uma entrevista é fácil, porém, não consegue ler mais uma partitura ou entrar em um estúdio e gravar. “Não consigo enxergar nada, nem ler nada”, diz.

Este, entretanto, não foi o único problema de saúde do cantor e pianista na última década.

Em agosto de 2023, ela se feriu ao escorregar em sua villa em Nice. Alguns anos antes, ele adiou as datas restantes de sua turnê de 2021 por dois anos, depois de “cair desajeitadamente em uma superfície dura”, resultando em uma lesão no quadril.

Em 2017, ele quase morreu em decorrência de uma infecção contraída após uma operação para retirada de câncer de próstata. Pouco antes de completar 70 anos, foi uma colonoscopia de rotina que revelou sua doença grave.

“Orei sozinho no meio da noite enquanto estava no hospital. 'Por favor, não me deixe morrer. Por favor, deixe-me ver meus filhos novamente e me dê mais algum tempo', implorei”, disse em entrevista à revista Vanity Fair italiana.

Em dezembro de 2005, Elton John surpreendeu o mundo ao revelar que ele e seu marido, David Furnish, haviam se tornado pais de um menino chamado Zachary Jackson Levon Furnish-John, por meio do método de barriga de aluguel.



Na época, o músico tinha 62 anos e seu parceiro, 48. Dois anos depois, o casal deu as boas-vindas a Elijah Joseph Daniel, o segundo filho da família.

No documentário baseado em sua vida, *Elton John: Never Too Late*, o artista confessou que seus filhos estão preocupados com sua idade e o que pode acontecer no futuro.



“Eles pensam na minha mortalidade e se preocupam”, revelou Elton sobre os sentimentos de Zachary, de 14 anos, e Elijah, de 12.

“Eles não pensam tanto no que pode acontecer com David, mas sim comigo”, acrescentou. Segundo John, seus dois filhos “adoram o pai, então querem que ele esteja sempre por perto, e eu também adoraria estar sempre presente".



Mesmo assim, o cantor reconhece que pode perder alguns momentos importantes da vida de seus filhos.

“Eu gostaria de vê-los se casar e ter filhos, mas não acho que estarei aqui quando isso acontecer. No entanto, quem sabe?”, refletiu o cantor.

"Para ser sincero, não sobrou muito de mim. Não tenho amígdalas, nem adenóides, nem apêndice. Não tenho próstata. Não tenho quadril direito, nem joelho esquerdo, nem joelho direito. Na verdade, a única coisa que me resta é meu quadril esquerdo”, afirmou em entrevista a revista italiana em tom bem-humorado.

O cantor diz que quer aproveitar o tempo dele da melhor forma possível e que o que já passou com seu marido e seus filhos “é maravilhoso e precioso”.



O artista também afirma que é o homem mais feliz do mundo.

Veja também