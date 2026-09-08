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Elton John tieta Gilberto Gil nos bastidores do Rock in Rio: "Lenda"; assista

Os dois foram as estrelas do Palco Mundo no feriado de 7 de setembro

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Elton John e Gilberto Gil se abraçam nos bastidores do Rock in RioElton John e Gilberto Gil se abraçam nos bastidores do Rock in Rio - Foto: Reprodução/ Instagram

Elton John e Gilberto Gil, as duas maiores estrelas do Palco Mundo na segunda-feira de Rock in Rio, tiveram um grande encontro nos bastidores do evento. O britânico não economizou nos elogios ao brasileiro.

"Você é uma lenda, um homem maravilhoso", disse Elton. "Muito feliz em te encontrar. Você é uma lenda, um homem tão brilhante. Abençoado pela sua música maravilhosa".

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Na legenda do vídeo do encontro, a equipe de Gil escreveu em nome do cantor: "Tão bom vê-lo novamente, Elton John! Espetáculo incrível no Rock in Rio. Espero que os nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gil".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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No ranking com as notas dos críticos do GLOBO, Elton John aparece como a melhor apresentação dos quatro dias, com média de 10. Gil empata com Foo Fighters (headliner do primeiro dia) com 9,5.

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