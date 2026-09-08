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ENCONTRO Elton John tieta Gilberto Gil nos bastidores do Rock in Rio: "Lenda"; assista Os dois foram as estrelas do Palco Mundo no feriado de 7 de setembro

Elton John e Gilberto Gil, as duas maiores estrelas do Palco Mundo na segunda-feira de Rock in Rio, tiveram um grande encontro nos bastidores do evento. O britânico não economizou nos elogios ao brasileiro.

"Você é uma lenda, um homem maravilhoso", disse Elton. "Muito feliz em te encontrar. Você é uma lenda, um homem tão brilhante. Abençoado pela sua música maravilhosa".

Na legenda do vídeo do encontro, a equipe de Gil escreveu em nome do cantor: "Tão bom vê-lo novamente, Elton John! Espetáculo incrível no Rock in Rio. Espero que os nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gil".

No ranking com as notas dos críticos do GLOBO, Elton John aparece como a melhor apresentação dos quatro dias, com média de 10. Gil empata com Foo Fighters (headliner do primeiro dia) com 9,5.

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