A- A+

CELEBRIDADES Elvis Presley: conheça jato particular do cantor que ficou abandonado no deserto por 40 anos Aeronave foi comprada pelo artista em 1976 e vendida após sua morte, um ano depois

Se há uma característica que todo astro do rock tende a ter, é a excentricidade. Dependendo da personalidade, o artista pode realçá-la ou tentar suavizá-la, mas ela está sempre presente. "O Rei" não foi uma exceção. Com um grande talento e carregado de uma atitude disruptiva, Elvis Presley deixou um legado notável na música, como também muitos bens materiais que viraram motivo de disputa.

Um astro do rock tem dois hábitos considerados "luxos" para qualquer outra pessoa: uma vida de hotéis e viagens em jatos particulares. Para este último, Elvis se encarregou de comprar um modelo específico, em 22 de dezembro de 1976: um Lockheed 1329 JetStar 1962, pelo qual pagou US$ 840 mil (cerca de R$ 4,5 milhões na cotação atual).

A aeronave é equipada com quatro motores alojados em duas cápsulas montadas na parte traseira da fuselagem, permitindo chegar a uma velocidade máxima de aproximadamente 900 km/h , com um alcance de quase 4.000 km.

Mais do que adequado para os passeios do Rei, o interior do jato oferece amplo espaço para oito a dez passageiros viajarem em grande estilo, com painéis de madeira e estofamento de veludo vermelho com detalhes dourados e uma poltrona embutida.

Ele também conta com um sistema de entretenimento de bordo em um gabinete multimídia, com televisão, reprodutor de videocassete e toca-fitas. Ainda é possível encontrar fones de ouvido, com controles de áudio, em cada um dos assentos.A cozinha possui espaço para armazenamento e uma área para preparação de refeições, equipada com microondas e uma máquina de bebidas.

Na parte traseira, há um banheiro, além de áreas de armazenamento e compartimentos adicionais. Acomoda uma tripulação de três pessoas (dois pilotos e um comissário de bordo), além de passageiros VIP. 202 unidades deste modelo de aeronave foram fabricadas nas instalações da Lockheed em Marietta, Geórgia, Estados Unidos.

No entanto, este não foi o primeiro jato do artista. A aquisição se uniu a um Convair 880 personalizado, chamado "Lisa Marie" — avião principal do artista — como também ao JetStar, sua segunda aeronave. Toda a frota do cantor era necessária para transportar sua banda, grupos de apoio e o controverso Coronel Tom Parker, agente de Elvis.

Em 1977, a aeronave foi vendida e, posteriormente, adquirida por uma empresa saudita. Desde então, o jato foi transferido para o Centro Aéreo Internacional de Roswell, no Novo México (EUA), onde permanece armazenado por décadas.

O avião precisava ser desmontado para ser transportado — devido ao seu atual estado de conservação —, o que fez com que o preço do modelo despencasse. A venda não incluiu os motores, nem vários componentes da cabine, visto que se tratava de um modelo com mais potencial para ser restaurado para uma exposição de Elvis, por exemplo, que uma aeronave verdadeiramente funcional.

O modelo JetStar foi vendido em 2023, em um leilão organizado pela Mecum Auctions na Flórida por US$ 260.000 (cerca de R$ 1,4 milhão na cotação atual), que contou com a presença da ex-esposa de Elvis, Priscilla Presley. O vendedor, Jim Gagliardi, havia comprado o avião em 2017 por US$ 430.000 (R$ 2,3 milhões).

Veja também