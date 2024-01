Elvis Presley voltará aos palcos em 2024 em Londres graças à inteligência artificial

A- A+

A lenda do rock Elvis Presley retornará aos palcos no final de 2024 em Londres, na forma de um holograma, em um espetáculo imersivo criado por meio de inteligência artificial (IA), anunciados por seus criadores nesta quarta-feira (3).

Em "Elvis Evolution", o rei do rock and roll apresentará sucessos como "Suspicious Minds", "Jailhouse Rock" e "Hound Dog" no palco, na forma de um avatar criado a partir de milhares de vídeos de shows ou imagens capturadas em particular por pessoas próximas ao cantor de Memphis.

Graças à inteligência artificial, foi possível desenvolver uma "versão verdadeiramente autêntica de Elvis", afirmou Andrew McGuinness, diretor executivo da empresa Layered Reality, responsável por esse projeto.

Esta empresa britânica afirmou ter fechado um "acordo de vários milhões de libras" com o Authentic Brands Group, que gerencia os direitos do patrimônio do lendário artista, para ter acesso a esses arquivos e realizar apresentações ao redor do mundo.

Os primeiros espetáculos acontecerão em novembro de 2024 na capital britânica, antes de outras apresentações programadas em Las Vegas, Berlim e Tóquio.

Antes de Elvis, a empresa Pophouse Entertainment já havia apresentado em Londres um espetáculo do grupo sueco ABBA, no qual o quarteto é representado por avatares digitais.

Em setembro do ano passado, o espetáculo do grupo sueco alcançou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos, gerando receitas de mais de US$ 150 milhões (R$ 738 milhões).

Devido a esse sucesso, o espetáculo foi estendido e a empresa sueca anunciou o lançamento de uma nova produção com avatares dos músicos da banda de glam metal americana Kiss.

O legado de Elvis, que teve uma carreira bem-sucedida nas décadas de 1950, 1960 e início de 1970, continua vivo. Muito depois de sua morte, ocorrida em 1977, aos 42 anos, ele foi o protagonista, em 2022, de um filme biográfico, ‘Elvis’, dirigido por Baz Luhrmann.

Outro filme, dirigido por Sofia Coppola e baseado no livro de sua esposa Priscilla Presley, 'Priscilla', acaba de ser lançado em alguns países.

