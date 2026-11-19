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2027 Elymar Santos celebra quatro décadas de carreira com show "Provocante" no Recife Cantor se apresenta em março de 2027, no Teatro Guararapes, com repertório que reúne sucessos populares e canções dedicadas ao amor, ao desejo e à paixão

Quatro décadas de estrada serão celebradas por Elymar Santos no Recife. No dia 13 de março de 2027, às 20h, o cantor sobe ao palco do Teatro Guararapes, em Olinda, com a turnê “Provocante”, espetáculo que revisita diferentes momentos de sua trajetória e reafirma as marcas de sua atuação musical: romantismo, sensualidade e irreverência.

Conhecido pela potência vocal e pelas interpretações carregadas de dramaticidade, Elymar propõe uma apresentação que percorre os diferentes matizes das relações amorosas.

O repertório privilegia histórias de conquista, desejo e entrega, com espaço para a celebração dos encontros e das experiências afetivas.

A proposta também dialoga com a personalidade que o artista construiu ao longo da carreira, marcada pela liberdade de transitar entre o romantismo e a provocação.

Entre os sucessos que devem integrar a apresentação estão “Escancarando de Vez”, “Taras e Manias” e “Dez e Dez”, músicas que consolidaram sua presença na memória popular e continuam associadas à sua identidade artística. A seleção reúne canções conhecidas de diferentes gerações e dá ao espetáculo um caráter retrospectivo, sem deixar de lado a energia característica de suas performances.

Com “Provocante”, Elymar Santos leva ao palco uma celebração de sua história na música brasileira, construída ao longo de mais de 40 anos de carreira. A apresentação no Recife integra esse percurso comemorativo.

SERVIÇO

Elymar Santos – “Provocante”

Quando: 13 de março de 2027, às 0h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$, no Cecon Tickets

Instagram: @elymarsantosoficial

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