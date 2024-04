Em 1969, Ziraldo encontrou Neil Armstrong e o astronauta confirmou: 'A Lua é Flicts'

A- A+

Em junho de 1969, Ziraldo lançou aquele que seria um de seus livros mais famosos, "Flicts". É a história de uma cor (Flicts) que não se encaixa em lugar algum.



Não serve para o arco-íris ou para bandeiras, e por isso segue uma viagem para encontrar o seu lugar no mundo. Ao final do livro, o cartunista, que morreu neste sábado (6), aos 91 anos, faz a revelação: "Mas ninguém sabe a verdade (a não ser os astronautas) que de perto, de pertinho, a Lua é Flicts".

Poucos meses depois, ninguém menos do que Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na lua, iria confirmar esta história. Sim, de perto, a lua é da cor da flicts.





Armstrong e a equipe da Apollo 11estiveram na lua em julho de 1969, logo após a publicação de "Flicts". Em outubro, a astronauta esteve pelo Brasil e encontrou autoridades políticas e artistas em diversas cidades. Uma dessas pessoas era Ziraldo. O encontro no Copacabana Palace foi mediado pelo chanceler Magalhães Pinto, conterrâneo do cartunista.

"Flicts" foi traduzido para o inglês e ganhou uma edição especial para ser entregue a Armstrong. De acordo com a filha do cartunista, a cineasta Daniela Thomas, que presenciou o encontro, o astronauta realmente se interessou pelo livro. Depois de ler a história, Ziraldo quis confirmar com ele se a lua tinha, de fato, aquela cor. O americano não apenas confirmou como escreveu no livro: "A lua é Flicts".

A mensagem de Armstrong pode ser vista desde então em todas as novas edições do livro, que já vendeu 500 mil cópias desde então.

