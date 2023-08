A- A+

DIA DO FOLCLORE Em 23 de agosto se comemora o folclore brasileiro; veja títulos para maratonar no streaming Saci-pererê? Comadre Florzinha? O Brasil é rico em lendas e narrativas regionais baseadas em tradições

É em 23 de agosto que se é comemorado o Dia do Folclore, data que reúne lendas, tradições transformadas em narrativas, fantasias e narrativas regionais brasileiras.



Como não lembrar de Comadre Fulozinha? Direto da literatura, o Saci-pererê. E mais: o Boto, a Mula Sem Cabeça... O certo é que narrativas regionais fazem referências ao legado originário, e são mais presentes no Norte e Nordeste do País.

Tradições esquecidas

O tema é, muitas vezes, esquecido no mercado de produções audiovisuais. Algo que, aos poucos, vem mudando. Para Adriano Portela, diretor do longa-metragem “Recife Assombrado” e pesquisador do folclore brasileiro, é possível observar uma mudança de cenário, tanto pela aceitação do público, quanto pela dispersão do streaming.

"Acredito que os produtores cinematográficos começaram agora a ter uma dimensão do quão forte é ter essa temática inserida na sétima arte, coisa que a literatura faz com maestria há séculos. Com cada vez mais produções deste gênero, percebemos na prática como esse assunto, algo que vem da oralidade, aproxima o público da obra. É o sentimento de manter viva e ascendente a tradição que vem de um povo originário. O cinema torna-se então uma ferramenta de memória, e a memória, como diz Câmara Cascudo, é a imaginação do povo", explica.

É o próprio diretor que indica títulos no streaming para maratonar e para não deixar o Dia do Folclore passe em brancas nuvens.

Na seleção de Adriano Portela, há desde um thriller regional no Nordeste brasileiro, que acompanha a busca de um irmão pelo seu parente desaparecido, até um blockbuster que reúne os personagens mais famosos do folclore, como a Cuca, o Saci e o Boto-cor-de-rosa. Confira:



"Recife Assombrado"

Onde assistir: Globoplay, Vivo Play, Now e Canal Brasil

Duração: 101 minutos

Sinopse: Após o desaparecimento de seu irmão Vinícius, Hermano retorna para a capital pernambucana depois de 20 anos. Durante esta jornada em Recife, o rapaz descobre uma cidade sobrenatural e ameaçadora, assombrada por seres de lendas populares quando a noite cai. O filme é dirigido por Adriano Portela e estrelado por Daniel Rocha, Pedro Malta e Rhaisa Batista.

"Cidade Invisível"

Onde assistir: Netflix

Duração: 2 Temporadas

Sinopse: A série acompanha Eric (Marco Pigossi), um detetive da Polícia Ambiental que, após encontrar um boto-cor-de-rosa morto em uma praia no Rio de Janeiro, se envolve em uma investigação de assassinato. Na sua busca pelo criminoso, ele embarca em um mundo recheado de entidades míticas que vivem escondidos entre os humanos, como o Curupira e a Cuca. Criado por Carlos Saldanha e com direção de Júlia Pachedo e Luis Carone, a produção traz em seu elenco grandes nomes como Alessandra Negrini, Leticia Spiller, José Dumont, Fábio Lago e Samuel de Assis.



"Curupira – O Demônio da Floresta"

Onde assistir: Prime Video

Duração: 82 minutos

Sinopse: Neste terror nacional, seis jovens decidem fazer um passeio na floresta em um final de semana. Enquanto decidem se aventurar pela mata, eles percebem que estão sendo perseguidos por uma criatura misteriosa e apenas um velho caçador pode ajuda-los. O longa é dirigido por Erlanes Duarte e estrelado por Flávia Barroso e Di Ramalho.

"Além da Lenda"

Onde assistir: Plataformas de Aluguel (Apple+, Google Play TV, Youtube)

Duração: 86 minutos

Sinopse: Uma vez por ano, a cada Dia do Saci, 31 de outubro, também conhecido como “Dia das Bruxas”, é revelado o livro sagrado que reúne todas as lendas do Brasil. Mas, nessa data especial, seres místicos de outros lugares decidem vir para o país e roubar o livro e suas lendas. A animação é dirigida por Marcos França e Marília Mafé, com vozes de Hugo Bonemer, Gabriel Leone, Marcello Trigo, Bruno e Cortez e Robson Ugo.

"Sítio do Pica Pau Amarelo" (1977)

Onde assistir: Globoplay

Duração: 10 temporadas

Sinopse: No sítio do Picapau Amarelo a fantasia se mistura com a realidade, fazendo parte do cotidiano da menina Narizinho e de seu primo Pedrinho. Os adultos e as crianças compartilham aventuras em um mundo fantástico onde transitam personagens mágicos como o Visconde de Sabugosa, o Burro Falante e a Cuca. Com direção de Geraldo Casé, o seriado foi um sucesso da época e contou com uma nova versão em 2001, com Isabelle Drummond, Mônica Rossi, Nicette Bruno e Aramis Trindade.

