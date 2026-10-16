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Reality Show Em 'A Fazenda 18', Igor Monteiro é eliminado com 10,07% dos votos Na despedida, a apresentadora Adriane Galisteu falou sobre a experiência do peão no programa

Igor Monteiro foi eliminado de A Fazenda 18 na quinta-feira, 15, após disputar a preferência do público com Eduarda Braum e Renata Del Bianco. O modelo recebeu 10,07% dos votos para permanecer no reality e encerrou sua participação na quarta Roça da temporada.

Na despedida, a apresentadora Adriane Galisteu falou sobre a experiência do peão no programa. "Sua vida vai ser uma antes e uma depois de A Fazenda", disse.

A passagem de Igor pelo confinamento foi marcada pela formação de alianças, pela aproximação com outros participantes e por uma polêmica envolvendo sua relação com Fran Almeida.

Por que Igor foi para a Roça?

A saída de Igor começou a ganhar forma na quarta formação de Roça de A Fazenda 18. Em meio à movimentação dos rivais, o modelo recebeu 11 votos dos peões.

A situação ficou ainda mais complicada com o Poder da Chama Vermelha. Darlin Ferrattry transferiu para Igor uma rajada que dobrou as indicações, aumentando a pressão sobre o participante na formação da berlinda.

O modelo teve a oportunidade de escapar da Roça na Prova do Fazendeiro, mas não conseguiu vencer a disputa.

Como Igor Monteiro entrou em 'A Fazenda 18'

Igor chegou ao reality como visitante, mas conquistou espaço no jogo e passou a integrar o elenco oficial. Na votação que definiu sua permanência, ele recebeu 20,66% dos votos, ficando em segundo lugar entre os participantes que disputaram a continuidade na competição.

Depois de se tornar peão, o modelo fortaleceu as relações construídas nos primeiros dias de confinamento. Entre os participantes com quem se aproximou estavam Jottapê, Thaíde e Rikardo Negro. Posteriormente, também estreitou os laços com Alfredo Amaral, Gabriel Torres, Eduarda Braum, Mônica Fonseca e Fran Almeida.

Polêmica com Fran Almeida movimentou o confinamento

Uma das principais controvérsias envolvendo Igor surgiu durante uma festa. Na ocasião, Daniel Erthal afirmou que o modelo estaria "se agarrando" com Fran Almeida. O comentário repercutiu entre os participantes e provocou discussões na sede.

Igor, que entrou no programa comprometido, conversou com o ator sobre a acusação e negou que tivesse acontecido algo entre ele e Fran. Apesar da repercussão, os dois mantiveram a proximidade e continuaram aliados no jogo.

A relação também se desenvolveu dentro da Alcateia, grupo que reuniu Igor, Fran, Mônica Fonseca, Rikardo Negro, Thaíde e Jottapê. A formação se consolidou após o afastamento de Alfredo Amaral, Eduarda Braum e Gabriel Torres da aliança. Jottapê era apontado como uma das principais lideranças do grupo.

Ao longo da competição, os integrantes da Alcateia participaram de dinâmicas em conjunto, incluindo o Rancho do Fazendeiro, e se organizaram nas estratégias contra os adversários.

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