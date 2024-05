Em abrigo nos EUA, chimpanzé de Michael Jackson recebe R$ 10,8 mil por mês; entenda

A- A+

A vida de Bubbles, chimpanzé de estimação do cantor Michael Jackson (1958-2009), vai muito bem, obrigado. Aos 40 anos, o animal segue sob os cuidados de um abrigo especializado nos EUA e recebe nada menos do que US$ 25 mil por ano, o equivalente a R$ 130 mil anuais — ou R$ 10,8 mil por mês.



Veículos da imprensa americana afirmam que o astro pop deixou, em seu testamento, uma fortuna de pelo menos US$ 2 milhões aplicada em fundos de rendimentos bancários, e destinada exclusivamente para o bicho, para garantir que ele continuasse tendo uma "vida de rei".

Descrito por profissionais do Centre for Great Apes, em Wauchula, na Florida, como "enorme e engraçado", mas com um "caráter doce", Bubbles ocupa a hierarquia de macho alfa no santuário onde vive. Adquirido por Michael Jackson em 1983, período em que era um filhote recém-nascido, o animal é hoje o líder dos demais chimpanzés no local.

Em abril de 2023, o macaco fez 40 anos de idade e ganhou uma festa de aniversário com direito a bolo, decoração especial e presentes. "Ganhou um bolo! Congelamos bananas amassadas e colocamos corante. Depois escrevemos o nome deles com blueberries", contou à época Patti Ragan, diretor da instituição.

O tema da festa era bolha de sabão, numa referência ao nome do macaco. "Nós colocamos banheiras com bolhas de sabão", afirmou Ragan. De presente, Bubbles ganhou um cobertor com várias fotos de sua vida. Nesta semana, uma nova imagem do bicho — a que abre esta matéria — voltou a viralizar nas redes sociais.

