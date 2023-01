A- A+

Família Real Em autobiografia, príncipe Harry diz ter sido agredido por William em discussão sobre Meghan "Ele me agarrou pelo colarinho, arrebentou meu cordão e me jogou no chão", relata o filho mais novo de Charles III e Diana

Em seu novo livro autobiográfico, o príncipe Harry relata uma discussão com seu irmão, o príncipe William, que terminou em agressão física em 2019. A informação é do jornal britânico The Guardian, que obteve uma cópia vazada da obra.

"Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou meu colar e me jogou no chão", relatou Harry. "Caí na tigela do cachorro, que rachou sob minhas costas, os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair”, prosseguiu.

O motivo da briga teria sido a esposa de Harry, a atriz Meghan Markle. Segundo o jornal, William estaria visitando a casa de Harry em Londres quando descreveu a cunhada como “difícil, rude e abrasiva”.

O filho mais novo do Rei Charles III com a princesa Diana revidou, afirmando que o mais velho estaria reproduzindo “narrativa da imprensa”. Após a investida de William, ele teria dito para Harry revidar, mas segundo o Guardian, ele recusou.

No decorrer do relato, Harry diz que o primogênito logo retornou para lhe pedir desculpas, “parecendo arrependido”, e pediu para que não contasse a Meghan sobre a agressão.

O livro de memórias de Harry, intitulado “O que sobra” (“Spare”, em inglês), tem previsão de lançamento para 10 de janeiro, e está em pré-venda no Brasil.

Histórico de brigas

O episódio não é o primeiro conflito entre os irmãos, que eram vistos como próximos desde o falecimento de sua mãe, a princesa Diana, desde o casamento de Harry e Meghan.

Na série documental publicada pela Netflix no mês passado, William foi acusado de gritar com Harry durante uma reunião de crise para decidir o futuro do mais novo na realeza britânica.

A cisão entre os irmãos foi um dos motivos do afastamento de Harry e Meghan da Família Real. O príncipe de Gales também teria negado as acusações de racismo contra os Windsor feitas pelo duque de Sussex, que também diz não ter tido o apoio da família para combater o sensacionalismo da imprensa britânica contra o casal.

Desde 2020, Harry e Meghan renunciaram aos deveres reais e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos.

