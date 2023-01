A- A+

BBB 23 Em aviso surpresa, todas as duplas puderam se desconectar O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu os participantes com a notícia da "liberdade"

Quando o jogo começou, uma surpresa: duplas estavam presas, através das mãos, devendo permanecer assim sem aviso de término. Com Fred Nicácio e Marília já livres, graças à dinâmica do Jogo da Discórdia, na noite desta quarta-feira (18) todos os demais participantem puderam se desconectar.

A notícia foi dada de surpresa pelo apresentador Tadeu Schmidt, enquanto todos se reuniam na sala. Tadeu falou rapidamente do tempo recorde na prova da imunidade para logo emendar: "as duplas podem se desconectar. Vocês estão definitivamente desconectados. Mas continuam jogando com duplas até o fim da semana", pontua.

A internet não perdeu tempo e logo destacou a animação da participante Aline, ex-Rouge, ao se "libertar" de Bruno - que ela assumiu ser um desafio a ligação física com o brother.

