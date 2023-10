A- A+

Celebridades Em cartas a Biden, artistas de Hollywood se dividem sobre conflito entre Israel e Hamas; entenda Encabeçado por nomes como Adam Sandler, Bradley Cooper e Madonna, o "No hostage left behind" agradece ao presidente por "apoio ao povo judeu"

Artistas de Hollywood estão divididos em seus posicionamentos diante do conflito que envolve Israel e Hamas. Cartas assinadas em grupo endereçadas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostram que atores, cineastas, comediantes e outros profissionais têm, pelo menos, prioridades distintas em seus apelos.

Num manifesto batizado de "No hostage left behind", nomes como Gal Gadot, Amy Schumer, Jerry Seinfeld, Adam Sandler, Bradley Cooper, Madonna, Courteney Cox, Chris Rock, Bob Odenkirk, Debra Messing, Constance Wu, Justin Timberlake, Tyler Perry, Will Ferrell, Billy Crystal, Tiffany Haddish, Aubrey Plaza, Zack Snyder e Shawn Levy agradecem Biden pela sua "inabalável convicção moral, liderança e apoio ao povo judeu, que tem sido aterrorizado pelo Hamas desde a fundação do grupo", e pedem que as autoridades mantenham o foco nos reféns em Gaza.

Enquanto isso, outra carta, distribuída por um coletivo intitulado como "Artists 4 Ceasefire", apela por um cessar-fogo imediato por parte de Israel e de suas forças aliadas. Estão nesse grupo famosos como Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Susan Sarandon, Mahershala Ali, Riz Ahmed, Ramy Youssef e Quinta Brunson.

Os signatários do primeiro documento afirmam que querem "liberdade para que israelenses e palestinos vivam lado a lado em paz”, mas dão ênfase no que eles chamam de "liberdade da violência brutal espalhada pelo Hamas". Pedem "maior urgência, neste momento, na liberdade para os reféns.” Já a segunda carta põe foco nos problemas gerados em Gaza "após dias de ataques aéreos e cortes em todas as rotas de abastecimento", e insiste no pedido pelo "fim do bombardeamento" no local.

A seguir, leia os dois documentos na íntegra.

"No hostage left behind"

Caro presidente Biden,

Estamos encorajados pela libertação, na sexta-feira, dos dois reféns americanos, Judith Raanan e sua filha Natalie Raanan e pela libertação de hoje de dois israelenses, Nurit Cooper e Yocheved Lifshitz, cujos maridos permanecem em cativeiro.

Mas o nosso alívio é atenuado pela nossa preocupação esmagadora de que 220 pessoas inocentes, incluindo 30 crianças, permanecem cativas por terroristas, ameaçadas de tortura e morte. Foram capturadas pelo Hamas, no massacre selvagem de 7 de Outubro, onde mais de 1.400 israelitas foram massacrados – mulheres violadas, famílias queimadas vivas e crianças decapitadas.

Obrigado pela sua inabalável convicção moral, liderança e apoio ao povo judeu, que tem sido aterrorizado pelo Hamas desde a fundação do grupo, há mais de 35 anos, e aos palestinos, que também têm sido aterrorizados, oprimidos e vitimados pelo Hamas nos últimos 17 anos que o grupo tem governado Gaza.

Todos queremos a mesma coisa: liberdade para que israelitas e palestinianos vivam lado a lado em paz. Liberdade da violência brutal espalhada pelo Hamas. E o mais urgente, neste momento, é a liberdade dos reféns.

Pedimos a todos que não descansem até que todos os reféns sejam libertados. Nenhum refém pode ser deixado para trás. Seja americano, argentino, australiano, azerbaijano, brasileiro, britânico, canadense, chileno, chinês, dinamarquês, holandês, eritreu, filipino, francês, alemão, indiano, israelense, italiano, cazaque, mexicano, panamenho, paraguaio, peruano, polonês, português , romeno, russo, sul-africano, espanhol, cingalês, tailandês, ucraniano, uzbeque ou outro, precisamos trazê-los para casa.

"Artists for ceaseare"

Caro presidente Biden,

Unimo-nos como artistas e defensores, mas sobretudo como seres humanos que testemunham a perda devastadora de vidas e os horrores que se desenrolam em Israel e na Palestina.

Pedimos que, como Presidente dos Estados Unidos, peça uma desescalada imediata e um cessar-fogo em Gaza e Israel antes que mais uma vida seja perdida. Mais de 5.000 pessoas foram mortas na última semana e meia – um número que qualquer pessoa de consciência sabe ser catastrófico. Acreditamos que toda a vida é sagrada, independentemente da fé ou da etnia, e condenamos o assassinato de civis palestinianos e israelitas.

Instamos a sua administração, e todos os líderes mundiais, a honrar todas as vidas na Terra Santa e a apelar e facilitar um cessar-fogo sem demora – o fim do bombardeamento de Gaza e a libertação segura dos reféns. Metade dos dois milhões de residentes de Gaza são crianças e mais de dois terços são refugiados e os seus descendentes são forçados a fugir das suas casas. A ajuda humanitária deve poder chegar até eles.

Acreditamos que os Estados Unidos podem desempenhar um papel diplomático vital para acabar com o sofrimento e estamos a juntar as nossas vozes às do Congresso dos EUA, da UNICEF, dos Médicos sem Fronteiras, do Comité Internacional da Cruz Vermelha e de tantos outros. Salvar vidas é um imperativo moral. Para fazer eco à UNICEF, “a compaixão – e o direito internacional – devem prevalecer”.

No momento em que este livro foi escrito, mais de 6.000 bombas foram lançadas sobre Gaza nos últimos 12 dias – resultando na morte de uma criança a cada 15 minutos.

“As crianças e as famílias em Gaza praticamente ficaram sem alimentos, água, electricidade, medicamentos e acesso seguro aos hospitais, após dias de ataques aéreos e cortes em todas as rotas de abastecimento. A única central eléctrica de Gaza ficou sem combustível na tarde de quarta-feira, desligando a electricidade, a água e o tratamento de águas residuais. A maioria dos residentes já não consegue obter água potável de prestadores de serviços ou água doméstica através de canalizações…. A situação humanitária atingiu níveis letais e, no entanto, todos os relatórios apontam para novos ataques. A compaixão – e o direito internacional – devem prevalecer.” – Porta-voz da UNICEF, James Elder.

Para além da nossa dor e luto por todas as pessoas ali presentes e pelos seus entes queridos em todo o mundo, somos motivados por uma vontade inflexível de defender a nossa humanidade comum. Defendemos a liberdade, a justiça, a dignidade e a paz para todas as pessoas – e um profundo desejo de impedir mais derramamento de sangue.

Recusamo-nos a contar às gerações futuras a história do nosso silêncio, de que ficamos parados e não fizemos nada. Como disse o Chefe de Ajuda de Emergência, Martin Griffiths, ao UN News: “A história está observando”.

