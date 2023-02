A- A+

ASSÉDIO Em cartaz com 'King Kong Fran', Rafaela Azevedo expõe assédio sofrido no Instagram Atriz e diretora recebeu mensagens impróprias após postar foto de costas, para divulgar o espetáculo: 'É meu espaço profissional, não houve respeito'

Anunciando uma data extra do espetáculo "King Kong Fran", dia 16 de março, no Teatro XP, a Eisenbahn foi surpreendida por uma mensagem de assédio nas direct messages de seu perfil no Instagram. Criadora da personagem Fran, sucesso nas redes sociais e no teatro, Rafaela usou, em seus stories, uma foto sua sentada de costas para divulgar a nova data. De forma bem-humorada, como todas as postagens da personagem, a postagem faz um zoom em suas nádegas até ser possível ler "King Kong Fran, dia 16/3. Vendas abertas, link na bio".

Em outro story, a atriz e humorista expôs uma mensagem que recebeu pela DM, respondendo ao autor que se tratava de um caso de assédio. Na mensagem, o homem escreveu, respondendo a sua imagem de costas: "Nem sei o que dizer apenas sentir. Ops não era para enviar desculpe. Tenho sdpnqd. Síndrome do pênis nervoso que digita".

Rafaela postou o print da conversa respondendo: "Eu sei bem o que isso quer dizer: isso é assédio. Ops desculpa não era pra te expôr, é que tenho sdpqea, síndrome do print que expõe assediador ;) Um homem que manda isso pra uma mulher na DM dela é um assediador. Isso é totalmente desrespeitoso. Eu achava que esse cara era um cara legal, quase fui gravar um podcast dele. Que bom que eu não fui".

"Ele tem um podcast sobre masculinidade tóxica, antes tínhamos trocado mensagens para combinar uma participação. Até pensei em ir, pela oportunidade de ser uma mulher falando de masculinidade para os caras. Mas agora não quero nenhum tipo de contato", comenta Rafaela. "Meu Instagram é meu espaço profissional, não houve respeito. Isso é muito comum na vida profissional das mulheres, os caras se aproximam como se fosse trabalho e se aproveitam desse contato depois".

A personagem Fran foi criada por Rafaela em 2015, quando se especializava em palhaçaria após passar pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras). Como em seu espetáculo solo, sucesso desde a estreia, em novembro do ano passado, a atriz e diretora explora o humor e subverte o lado sensual da personagem para abordar temas como machismo, objetificação e violência.

"Pelo número de seguidores do meu perfil (123 mil), até que foram relativamente poucos episódios de assédio, acho que uns cinco. Mas cada um pega de uma forma. Essa rede que consegui formar criou uma bolha de proteção, quem chega sabe que é um espaço feminista, que essas atitudes não são toleradas", observa Rafaela. "Mas tem homem que acha que pode assediar e que a mulher não vai expôr por ficar constrangida. Mas esse constrangimento tem que ser deles, por isso não me calo quando acontece".

A rede criada por Rafaela tem mantido a carreira independente do seu solo, que ficará em cartaz em todas as quintas de março no Teatro XP (Leblon) e depois terá temporada entre 20 e 30 de abril no Teatro Cesgranrio (Centro). Após anunciar a data extra, foram 400 ingressos vendidos em 24 horas:

"Muita gente volta para ver, outro dia uma seguidora me disse que comprou oito ingressos para levar amigas. É um público que se sente representado pelo que o espetáculo traz e fica muito engajado. E isso foi construído desde o início, com a campanha de financiamento para a estreia. Existe esse sentimento que construímos juntos".

