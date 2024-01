Em caso de liderança, Wanessa tem alvo definido para o Paredão: "se faz de vítima"

A- A+

Com a Prova do Líder batendo na porta, os brothers começam a planejar quem botar no sexto Paredão do BBB 24. Nesta quinta-feira (25), em conversa com Yasmin Brunet e Pitel, Wanessa Camargo afirmou que continuará votando em Davi e que o indicará se ganhar a liderança.

"Ele mentiu. Não acho educado o que ele faz. Ele é passivo agressivo. Conheço gente assim lá fora, que te faz ser a errada (da história)", afirmou a sister.

Para seguir criticando o motorista de aplicativo, a cantora enfatizou que o baiano "se faz de vítima".

Momentos depois, enquanto comia na cozinha, Wanessa voltou a falar sobre sua opção de voto. Desta vez, no entanto, com Lucas Henrique. "Sabe o que fico me perguntando? Se eu não estou vendo errado, sabe? Fico com mendo de que tudo que eu observo seja genuíno e eu não estou vendo. Mas a melhor resposta é o Paredão", contou Wanessa.

Lucas, por sua vez, relatou que mesmo que Davi volte de um novo Paredão, isso não significa que o brother é forte no jogo, e lembrou de Gil do Vigor, do BBB 21. "Se fosse isso, Gil não teria ficado em 4º lugar", pontuou o professor.

Veja também

