Recife Em celebração aos 50 anos do movimento Hip Hop, Bairro do Recife recebe exposição e apresentações Abertura da mostra gratuita acontece às 18h desta sexta-feira (11), na Casa Zero, situada na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife

Em celebração aos 50 anos do movimento Hip Hop, a Prefeitura do Recife promove, a partir desta sexta-feira (11), a Expo Colorindo - Arte Urbana e Conexões Territoriais.



O evento gratuito, que acontece na Casa Zero, situada na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, área central da cidade, também será aberto ao público nos dias 12, 14, 15, 16 e 17 de agosto.

A exposição exibirá cerca de 70 obras autorais de grafiteiros da cena artística local. A abertura contará com apresentações culturais, projeções e live painting, que é a pintura ao vivo das obras.



A partir das 18h desta sexta, o educador social, produtor cultural e curador de eventos DJ Big, que há 18 anos promove o Festival Jornada de MCs, se apresentará com os b-boys e b-girls.

Também estará presente a Batalha da Escadaria, que recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 23 de maio deste ano, concedido por unanimidade na Câmara Municipal.



A batalha está marcada para iniciar às 20h e contará com a participação do DJ Charles e DJ Beto, além de dois juízes e dez MCs.

Na ocasião, também serão apresentados dois Projetos de Lei Ordinária, que já tramitam na Câmara Municipal do Recife: um para reconhecer o Movimento Hip Hop como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e outro para instituir o Dia Municipal do Movimento Hip Hop, no dia 11 de Agosto.

Os projetos são de autoria da vereadora Cida Pedrosa, por meio de uma articulação com a Secretaria Executiva de Inovação Urbana, e visam reconhecer o Hip Hop como expressão da cultura popular, que amplifica as vozes da população negra.

Como parte da "Expo Colorindo - Arte Urbana e Conexões Territoriais", o programa Colorindo o Recife também vai oferecer uma oficina de graffiti voltada para jovens a partir de 15 anos, que acontecerá no Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra.



A artista Mila Barros ministrará a oficina nos dias 14, 15 e 16 de agosto, das 8h às 12h. As inscrições podem ser feitas na recepção do Compaz Dom Hélder Câmara até as 12h do sábado (12).



Após o término da exposição, o Leilão Pão e Tinta realizará leilão online das obras. A transmissão será feita no canal da Palaffiti Produtora e Aceleradora Social no Youtube, no domingo, dia 20 de agosto, a partir das 15h.



"Esta exposição marca um momento significativo em nossa cidade, no qual estamos reconhecendo e celebrando os 50 anos de uma manifestação cultural, popular e, sobretudo, negra. Esse movimento resgata a autoestima dos jovens e de suas comunidades, como também promove a cidadania e a cultura de paz", afirmou a secretária executiva de Inovação Urbana do Recife, Flaviana Gomes.

