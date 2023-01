A- A+

MODA Em clima de Carnaval Anitta usa looks inspirados e mulheres históricas Nomes como Anita Garibaldi, Marietta Baderna, Tieta do Agreste e Valentina Tereshkova

Em 2023, a maior festa da cultura brasileira e uma das maiores festas populares do mundo, o Carnaval, irá voltar com força total, após três anos de pandemia. De pequenos blocos a grandes eventos de entretenimento, a preparação para a data é contagiante, e a maior estrela pop brasileira e uma das grandes protagonistas do Carnaval não podia deixar de trazer impacto para suas apresentações no período. Em shows pré-Carnaval que a cantora Anitta tem feito desde o início de janeiro, vem dos figurinos, com direção criativa da estilista e stylist Clara Lima.

A relação de Clara com as múltiplas possibilidades do encontro de moda, música e palco é de longa data. Ela fez parte da primeira formação da banda Cansei de Ser Sexy, que estourou na cena de música alternativa do Brasil nos anos 2000 com o hit "Superafim", o qual ela compôs e também interpretou. Clara começou a faculdade de moda aos 18 anos, ao chegar em São Paulo, e no segundo ano já trabalhava com o renomado artista plástico e stylist Maurício Ianês, responsável pela imagem de todos os desfiles de Alexandre Herchcovitch, de cuja equipe Clara fez parte por seis anos. Mas a forte ligação seguia desde a época do Cansei de Ser Sexy, quando vestia a banda com peças de amigos estilistas.

No show desse sábado (14) na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Anitta subiu ao palco encarnando a astronauta Valentina Tereshkova, primeira e única mulher a viajar sozinha ao espaço. Tornou-se uma heroína por sua missão de sucesso no ônibus espacial Vostok 6, em 1963, recebendo condecorações de líderes do mundo todo.

A fantasia busca transmitir o poder das mulheres em ocupar novos lugares com pioneirismo e coragem, e sua estética remete às roupas espaciais com o uso dos tecidos metalizados. Os recortes no top deixam a pele à mostra, reforçando a identidade de Anitta. Destaque para os brincos, que foram criados especialmente para esse figurino pela designer de joias Flávia Madeira.

O tema “mulheres guerreiras” é o conceito da sequência de looks para o Carnaval da icônica artista brasileira Anitta. Neste ano, o propósito é homenagear figuras femininas históricas que contribuíram para a construção da sociedade como a conhecemos hoje. Clara Lima, a estilista e designer da cantora, já inspirou-se em personalidades como a bailarina italiana Marietta Baderna e a personagem brasileira Tieta do Agreste, transportada diretamente da obra de Jorge Amado, que foram simbolizadas em criações utilizadas nas primeiras duas apresentações de pré-Carnaval, e agora representando a revolucionária Anita Garibaldi no dia 15 de janeiro, no show em São Paulo.

Clara idealizou um look que faz alusão às roupas características de Anita Garibaldi, sem as espelhar totalmente, usando como referência a pintura “Alegoria da Revolução - Anita Garibaldi, 1846”, de Johann Moritz Rugendas, misturando com elementos do universo da cantora Anitta.

Sobre o processo criativo, Clara conta que desenvolveu 16 figurinos. Dentre os três únicos nomes que Anitta sugeriu, Anita Garibaldi foi o primeiro deles. “A parte mais desafiadora foi transformar elementos característicos dessa figura em algo pop e atual, o que demandou muitas pesquisas e análises. No final, acredito que conseguimos traduzir, com os volumes e formas, essa mulher que realmente foi uma guerreira”, declara a designer.

