A- A+

Em apenas cinco dias, a edição do BBB 23 já envolveu intensamente os participantes em tretas e intrigas para fugir do temido primeiro paredão. Para amenizar o clima (ou não), nesta sexta-feira (20), o reality promove a segunda festa da casa em clima de Carnaval.



A bateria contagiante do Monobloco com o cantor Pedro Luis no vocal abriu a noite, colocando a turma pra sambar e descontrair ao som de "Toda forma de amor", de Lulu Santos em ritmo de samba.



A programação da festa ainda reserva a nostalgia do É o Tchan e o axé de Saulo Fernandes, ex-bada Eva. Além dos shows individuais, os artistas se reuniram para cantar juntos clássicos carnavalescos.



Vestindo abadás, os confinados puderam viver o clima de folia, já que não poderão curtir presencialmente o primeiro Carnaval presencial depois de dois anos em que estiveram confinados como todos os brasileiros.

Segundo a produção do reality revelou ao G1, a "decoração da área externa da casa estará repleta de confete e serpentina, além de ter itens como chapéu de frevo, fitinha do Bonfim, instrumentos musicais e fitas metaloides completando a cenografia temática".



Intrigas no primeiro dia de liderança

Antes de iniciar a festa, a edição do programa reprisou a primeira prova do líder do BBB 23, quando Bruna Griphao e Larissa venceram e os desdobramentos e confusões que essa liderança provocou entre os primeiros xepas e VIPs, com conversas individuais de Aline com Fred Nicácio e com Bruno.



Graças ao poder do Quarto do Líder de espiar a xepa, os ocupantes privilegiados puderam ver as articulação dos moradores agora adversários. "A máscara caiu", disse Bruna Griphao. Fogo no parquinho garantido!



Aline e Fred Nicácio discutem no provador Foto | Reprodução BBB 23

Veja também

BBB 23 "Tá se achando o ovão de ouro, o bonitão!", critica Amanda sobre Gabriel