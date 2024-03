Em clima de despedida, Pitel fala para Lucas Henrique: ''velando o corpo antes do velório''

A- A+

Na tarde desta sexta-feira (8), Lucas Henrique e Pitel estavam socializando com outros participantes na cozinha do Big Brother Brasil 24 e o brother carente e temendo uma possível eliminação no próximo Paredão, abraçou a sister.

Após ser abraçada, a alagoana não gostou do tom de despedida adotado pelo professor de Educação Física e comentou: "Não vem não com esse clima de velório para cima de mim".

A assistente social não gostou da brincadeira e pediu para não ser envolvida na situação, mas Lucas agradeceu mesmo assim. "Obrigado, só queria um abraço". ''Para de graça", rebateu Pitel.

Em seguida, o brother continuou abraçando e fazendo carinho no ombro da sister, mas a alagoana, esquiva da ação de aproximação de Lucas. "Não, sai daqui", disse Pitel.

O professor foi o primeiro a sair da Prova do Líder e ganhou como consequência uma ida direta para o Paredão, mesmo com a possibilidade de participar do Bate e Volta, o brother flerta com a eliminação e brinca dizendo que ele ''vai sair terça-feira". Pitel sai em direção à sala e diz: "Velando o corpo antes do velório, que coisa horrorosa".

