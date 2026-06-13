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Cinema e streaming Em clima de Mundial: confira o nosso roteiro de filmes e séries sobre futebol e Copa do Mundo Para entrar no clima de Copa, a editoria Cultura+ separou dicas de filmes e séries relacionados ao esporte

A Copa do Mundo 2026 já mobiliza milhões de torcedores pelo mundo. Entre os brasileiros, a esperança está depositada na Seleção Canarinho, que começa sua jornada rumo ao Hexa, neste sábado (13), nos Estados Unidos, em partida contra a seleção do Marrocos. Para entrar nesse clima futebolístico, a editoria Cultura + separou dicas de filmes e séries relacionados ao esporte.

Além das produções sobre conquistas importantes do Brasil em Copas do Mundo, como a minissérie “Brasil 70: A Saga do Tri” e os filmes "Tetra: Acreditar de Novo” e “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta”, elencamos ainda enredos sobre craques como Pelé, maior jogador de futebol do planeta, Garrincha, Zico, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário, entre outras grandes estrelas do futebol mundial. Confira!

“Brasil 70: A Saga do Tri”

(Minissérie ficcional/Netflix)

A minissérie retrata a histórica campanha da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato na Copa do Mundo de 1970, no México. A trama mistura esporte, política e drama, acompanhando os bastidores da equipe em meio ao período mais severo da ditadura militar no Brasil.





“Brasil 2002: Os Bastidores do Penta”

(Documentário/Netflix)

Documentário que revisita a histórica conquista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002. O filme destaca a redenção da equipe após o trauma de 1998, mostrando o caminho de um grupo desacreditado até a vitória final contra a Alemanha.





"Tetra: Acreditar de Novo"

(Documentário/Netflix)Documentário que acompanha a trajetória da Seleção Brasileira até a conquista da Copa do Mundo de 1994. O longa resgata imagens de bastidores gravadas pelos próprios jogadores, abordando desde o fracasso em 1990 até a pressão superada pelo elenco no tetracampeonato.

“Pelé”

(Documentário/Netflix)

O documentário retrata a trajetória de Edson Arantes do Nascimento, focando no período de 12 anos em que ele passou de jovem revelação a herói nacional. O filme explora sua busca pela perfeição, a conquista de três Copas do Mundo e os bastidores políticos da época.

“Garrincha, Alegria do Povo"

(Documentário/Amazon Prime)

Emblemático documentário sobre a vida e a carreira do jogador Mané Garrincha. O filme captura o craque no auge de sua forma física e genialidade, equilibrando o retrato do ídolo com o comportamento passional da multidão e a euforia do futebol nos estádios.





"Zico - O samurai de Quitino"

(Documentário/Youtube/Google Play)

O filme narra a trajetória de Arthur Antunes Coimbra, acompanhando sua evolução desde a infância no subúrbio carioca de Quintino até consagrar-se como o maior ídolo da história do Flamengo e lenda da Seleção Brasileira.





“Jogo Bonito”

(Ficção/Netflix)

Inspirado na real e emocionante Copa do Mundo dos Sem-Teto, o filme acompanha a seleção inglesa de futebol formada por moradores de rua rumo à Copa do Mundo dos Sem-Teto em Roma. O técnico Mal (Bill Nighy) aposta tudo em Vinny (Micheal Ward), um jogador talentoso que precisa superar o passado e aprender a jogar em equipe.

“Bola Pra Cima”

(Ficção/Prime Video)

Comédia caótica sobre marketing e confusões no Brasil em ano de Copa. Brad e Elijah, dois executivos de marketing, são demitidos e arriscam tudo ao propor uma campanha inusitada de preservativos para a Copa do Mundo no Brasil. Após exagerarem na bebida e uma comemoração sair do controle, eles provocam um escândalo global e passam a ser perseguidos no país por criminosos, torcedores furiosos e executivos poderosos

“Maradona: Conquista de um Sonho”

(Série biográfica/Prime Video)

Dramatização detalhada da vida e carreira do argentino Diego Maradona. A série biográfica narra a trajetória do lendário jogador argentino Diego Armando Maradona, desde a sua infância humilde na Argentina até o estrelato mundial e os desafios pessoais.

“Quem Fizer Ganha”

(Filme baseado em fatos/Disney+)

Filme de comédia dramática baseado na história real da seleção de futebol da Samoa Americana. Após sofrer a pior derrota da história do futebol (31x0 para a Austrália), a equipe contrata um técnico azarado e rebelde para tentar mudar o destino do time antes das Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Bem-vindos ao Wrexham”

(Série Documental/Disney+)

A série documental "Bem-vindos ao Wrexham" acompanha a compra e a administração do Wrexham AFC — o terceiro clube de futebol profissional mais antigo do mundo — pelos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

“Vai, Brasil”

(Filme/Série/Globoplay)

Com acesso inédito aos bastidores da preparação da seleção até o Mundial, a série documental original do Globoplay revela os bastidores exclusivos da reconstrução da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, desde o seu início até a convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

“Ronaldo, o Fenômeno”

(Documentário/ Globoplay/Prime Video)

O documentário "Ronaldo, o Fenômeno" narra a trajetória épica, as quedas e a redenção de um dos maiores jogadores de futebol da história. O filme explora desde a ascensão meteórica e as graves lesões, até o misterioso episódio da convulsão na Copa de 1998 e o glorioso retorno na Copa do Mundo de 2002.

“Romário, o cara”

(Série documental/Prime Video e Apple TV)

A série documental acompanha a trajetória de um dos maiores e mais polêmicos jogadores de futebol do mundo. A obra foca na jornada de superação e conflitos do "Baixinho" até a histórica conquista do tetracampeonato mundial com a Seleção Brasileira em 1994.

“Ted Lasso”

(Série de Ficção/Apple TV+)

A série de comédia e drama acompanha um carismático treinador de futebol americano contratado para gerenciar um time da primeira divisão na Inglaterra (o AFC Richmond). Sem qualquer experiência com o esporte, ele precisa lidar com a desconfiança, mas usa seu otimismo para transformar a equipe.

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