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TELEVISÃO Em clima de nostalgia, Antonio Fagundes compartilha cenas clássicas de "Dancin days" Ator postou foto de rostinho colado com Sonia Braga, com quem formou um dos casais mais icônicos da TV brasileira, além de uma sequência de imagens do folhetim: 'Grande carinho'

Antonio Fagundes deu um clima de nostalgia à manhã deste sábado ( 29). O ator compartilhou com seguidores cenas clássicas de 'Dancin days', novela icônica da TV Globo do ano de 1978. Escrita por Gilberto Braga com argumento de Janete Clair, o folhetim teve direção de Daniel Filho e fez muito sucesso.

Em seu Instagram, Fagundes abriu um post em estilo carrossel com uma foto de rostinho colado com Sonia Braga, com quem formou um casais mais conhecidos da TV brasileira. Os dois deram vida aos personagens Cacá (Carlos Eduardo) e Júlia Matos, respectivamente.





Na sequência, o ator intercalou fotos e vídeos de momentos da novela e escreveu a seguinte legenda:

"No ano de 1978 estreava Dancin’ Days, de Gilberto Braga. Minha primeira novela em horário nobre, no papel do diplomata Cacá, fazendo par romântico com a querida Sônia Braga. Compartilho alguns registros e trechos dessa história que conquistou tantos espectadores e da qual tenho um grande carinho. Para quem quiser assistir ou rever, está disponível no Globoplay", escreveu ele.

Rapidamente, a publicação alcançou uma chuva de comentários.

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