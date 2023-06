Em comemoração ao 225° aniversário de Giacomo Leopardi, Google Doodle homenageia poeta

A- A+

A página inicial do Google desta quinta-feira (29) presta homenagem ao célebre poeta italiano Giacomo Leopardi, em comemoração ao seu 225° aniversário.

Natural de Recanati, na região da Marcas, Itália, Giacomo nasceu no dia 29 de junho de 1798, filho do conde Monaldo e da marquesa Adelaide Antici.

Apesar do título de nobreza, os Leopardi tinham uma vida financeira difícil, que felizmente não atrapalhou sua educação, sendo guiada de forma eclesiástica, pela Igreja Católica ou seus sacerdotes, além de ter acesso a vasta biblioteca do seu pai. Ali, Giacomo teve seu primeiro contato com a literatura e erudição.

Ao chegar aos 10 anos, o italiano já tinha escrito suas primeiras composições poéticas e reflexões filosóficas, em italiano e latim, quando se tornou fluente.

Com tempo dominou outras línguas, como grego, latim, francês e hebraico, se tornando filólogo (profissão que estuda a linguagem), e desde então passou a traduzir clássicos gregos e latinos.

Atraído pelo Iluminismo aos 14 anos, criou o manifesto “Pompeo in Egitto”, em crítica a um dos personagens mais poderosos da Roma. Com ele, Giacomo se tornou um dos pensadores mais rebeldes do seu tempo.

Um dos pioneiros do existencialismo, o poeta fazia suas reflexões profundas passeando no amor não correspondido e com pitadas de patriotismo e ironia.

Suas obras, como "Canti" (Canções, tradução livre), "Canzoniere" (Livro de Canções, tradução livre) e "Operette morali" (Pequenas Obras Morais), um de seus últimos trabalhos, inspiram pessoas até os dias de hoje.

Leopardi viveu seus últimos anos de vida em Nápoles, quando morreu em 14 de junho de 1837.



