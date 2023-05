A- A+

geek Em comemoração ao dia do "Star Wars", Livraria do Jardim promove evento para fãs; confira progamação Evento conta com participação do Conselho Jedi Pernambuco

Essa quinta-feira (4) foi o dia do "Star Wars", que tem essa data em homenagem a icônica frase "Que a força esteja com você". Em comemoração ao universo fictício, o Conselho Jedi Pernambuco, junto com a Livraria do Jardim, promovem evento para os fãs neste sábado (6).



O primeiro Star Wars Day foi celebrado em maio de 2011, no Canadá, quando todos os filmes da franquia foram exibidos no festival Toronto Underground Cinema. Desde então, a data ganhou força e a Disney, detentora do estúdio LucasFilm, adotou iniciativas oficiais para comemorar o 4 de maio.



O celebração organizada pelo Conselho Jedi Pernambuco na Livraria do Jardim promete reunir fãs da saga, que poderão compartilhar sua paixão pela história, personagens e universo de Star Wars. A ocasião contará com atividades temáticas, duas rodas de conversas mediadas por membros do Conselho Jedi Pernambuco (CJPE) e com a participação de integrantes surpresas do ramo nerd/geek de Pernambuco.

Serviço:

Star Wars Day com encontro do Conselho Jedi Pernambuco

Quando: sábado (6), a partir das 14h

Local: Livraria do Jardim, localizada no complexo Varejão do Estudante - Av. Manoel Borba, número 292, Boa Vista

