BBB24 Em conversa com Bin Laden, Fernanda afirma que não tem medo de ir ao Paredão no BBB 24 A sister teve um longo papo com o funkeiro na tarde desta quarta-feira (28)

Fernanda e MC Bin Laden tiveram uma longa conversa no Quarto Gnomo na tarde desta quarta-feira (28), no Big Brother Brasil 24. Os dois abordaram a possibilidade de ir ao Paredão e a sister afirmou não temer mais essa situação.

“Eu vou ser muito sincera com você. Eu estou bem tranquila com a ideia do Paredão, quando o Tadeu [Schmidt] me perguntou. Eu já sei que eu vou de novo. Não tem mais o que fazer, amigo. É como você falou, é o Brasil agora", iniciou Fernanda que já projetou a presença na berlinda da próxima semana.

"Então, eu não tenho mais medo, aqui no jogo, de ir para o Paredão. Não tenho. Se eu tiver que sair, eu vou sair, com o mais forte ou com o mais fraco. Não interessa. eu vou sair. Então, é seguir o seu jogo. É seguir e não ter medo de cair no Paredão. Acabou”, completou a confeiteira.

Bin Laden concordou com o pensamento da sister e ressaltou também a importância de ganhar as provas. "Meu foco, agora, é o seguinte: tenho que ganhar prova, vou cair no Paredão. Não é tipo, ai meu Deus, eu tenho que ganhar prova porque, senão, eu vou cair no Paredão. É: tenho que ganhar prova, vou cair no Paredão. Não tem mais escolha", analisou Fernanda.

