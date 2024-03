A- A+

BBB 24 Em conversa com Bin Laden, Lucas Henrique afirma que Alane precisa de rivalidade no BBB 24 O capoeirista analisou o jogo da bailarina

Na piscina do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique conversou com MC Bin Laden sobre a necessidade de Alane manter uma rivalidade dentro do jogo.

"Para a Alane é bom ter essa rivalidade. Para ter mais tempo de tela e tal", disse o capoeirista.

Bin Laden preferiu ficar em silêncio sobre o assunto, mas Lucas prosseguiu opinando. "Ela precisa disso".

Alane se envolveu em confusão com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo na última quarta-feira (28) antes da Festa da Líder.



