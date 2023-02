A- A+

BBB 23 Em conversa com Bruna Griphao, Cristian revela o motivo por ter se aproximado da atriz. Veja vídeo Brother também soltou que Key Alves tem ciúmes de Larissa com Gustavo

Leia também

• Papos sobre jogo e revelação íntima: saiba o que rolou na madrugada após o Paredão

• Vem casal por aí? Veja o que Paula diz sobre possível relação com Ricardo fora do BBB

Na tarde desta quarta-feira (15), Cristian engatou uma conversa com Bruna Griphao na área externa da casa. Foi o momento em que o brother inciou um papo sincerão com a atriz, revelando o motivo por ter se aproximado da sister nos últimos dias.

"Com você, foi um momento que eu estava carente, a gente estava trocando carinho, e era isso, estava tudo certo. Mesmo que se não acontecesse nada, estava tudo certo. Você já tinha falado: 'Não vai rolar nada'. Eu falei: 'Tá, tudo bem, de boa'", assumiu.

Além disso, Cristian disse que não se aproximou de Bruna para tirar informações do grupo e que é injusto a casa falar dessa forma.

Ciúmes de Key Alves

Em outro momento da conversa, o brother soltou uma "fofoquinha" em relação ao casal Key e Gustavo. "Ela(Key) falou a Larissa ou a Paulinha, porque ela tem ciúme da Larissa com o Cowboy", contou Cristian ao detalhar uma situação dentro do quarto do líder. Ao ouvir a respeito, Bruna soltou: "mas não faz sentido isso".

Veja também

Streaming "Escola da Quebrada", produção original da Paramount tem data de estreia anunciada; confira