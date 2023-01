A- A+

BBB 23 Em conversa com Bruna Griphao, Gabriel questiona postura de Larissa O emparedado da semana relembra a atitude da professora de Educação Física na última Prova do Líder

Em conversa na área externa da casa, Gabriel opina sobre a atitude de Larissa em relação à Bruna Griphao. Ele faz isso olhando para sua ex-ficante: "não sei o que você sente, mas eu não sinto".

"Lembra que eu falei do negócio da dupla, que você acabou indo para o Fredão..."."Mas, se você fosse realmente a prioridade dela, ela teria na hora... te agarrado", disse Gabriel, referindo-se à atitude de Larissa na última Prova do Líder, em que Larissa fez dupla com Fred.

"Ontem senti ela muito mais próxima do ideal do Fred do que do nosso", completa Gabriel.

