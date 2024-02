A- A+

BBB 24 Em conversa com Buda, Leidy Elin dispara: ''O povo dessa casa tem essa mania feia''; entenda Os dois participantes estão incomodados com a trégua repentina entre Fernanda, Yasmin e Wanessa

Nesta madrugada (22), após o término da Festa do Líder, Leidy Elin e Lucas Henrique, o Buda, conversaram no Quarto Fada. Os dois participantes estão incomodados com a trégua repentina entre Fernanda, Yasmin e Wanessa.

O professor de Educação Física comentou a situação: ''Pelo o que eu entendi, elas [Yasmin e Wanessa] meio que se acertaram com a Fernanda. Tá ligado? Elas devem ter falado de tudo".

A trancista disse que as meninas chegaram a comentar que ela não fez nenhum movimento contra Fernanda, ainda que não precisasse falar, pois a mesma já havia conversado com a carioca anteriormente no programa e não fazia questão de resolver nenhum mal-entendido.

''O povo dessa casa tem essa mania feia, discutir o querem resolver. A pessoa que quiser venha tentar resolver comigo, porque eu não vou resolver com ninguém'', declarou Leidy.

Buda está revoltado que Wanessa e Yasmin se acertaram com a Fernanda #BBB24



pic.twitter.com/o0hBCow5Sq Dantas (@Dantinhas) February 22, 2024

Ainda sobre a mudança na casa em relação com a Fernanda depois da eliminação de Deniziane, os dois participantes expressaram o desejo que tenha sido Paredão Falso.

''Tomara que seja Paredão Falso e a Anny venha botando a boca no trombone'', falou a trancista. ''Tomara'', acrescentou Lucas Henrique.

