bbb 23 Em conversa com Domitila, Aline Wirley se declara para sister: "Você me inspira" As duas conversaram durante a madrugada desta quarta-feira (20)

Aline Wirley está vivendo dias de redescoberta dentro do BBB 23. Na madrugada desta quarta (20), a sister conversou com Domitila e afirmou que a modelo "despertou gatilhos importantes" nela. "Você me inspira e eu tenho me aberto várias linhas de pensamento, de raciocínio, de verdade", começou Aline.

Domitila agradeceu e disse que fala pelos que não tem a oportunidade de falar. "Muitas coisas que eu falo, muitas coisas que eu brigo, é porque eu sinto que muita gente não tem a oportunidade de falar. Aquele negócio que eu te disse que eu não estou aqui para servir, foi tão repetitivo em algum momento que eu falei: 'Mas eu sei, eu vi na minha vida muita gente que falava pra mim porque não podia falar para o patrão'. Sabe como é?"

"Eu sei. E essa sua frase me despertou muitos gatilhos importantes para mim, aqui dentro desse lugar. E é por isso que é tão importante tudo o que você tem trazido, todo esse posicionamento", disse Aline.

