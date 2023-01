A- A+

BBB23 Em conversa com Fred Nicácio, Sarah Aline revela bissexualidade A sister diz que também conversa sobre o assunto com outras mulheres costuma ler sobre o assunto

Durante o almoço na na Xepa com Fred Nicácio, nesta sexta-feira (20), Sarah Aline revelou sua orientação sexual. Fred perguntou se ela já beijou meninas. O médico, que vive um relacionamento aberto com o marido, queria saber se a sister é bissexual.

"Demorou pra aparecer, porque eu era da igreja, os medos que eu tinha... Mas, ao mesmo tempo, ela está vindo junto com a Sarah que estou conhecendo mais como mulher, adulta".

Sarah, que é psicóloga, disse que também conversa sobre o assunto com outras mulheres e lê bastante sobre o tema. "Isso foi me ajudando", conta.

"É nítido assim quando eu me visto mais feminino e quando me visto mais 'padrãozinho', a diferença de como as pessoas no ambiente me olham, me recebem", comentou Fred.

