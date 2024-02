A- A+

BBB 24 Em conversa com irmã gêmea, Deniziane declara: "É muita falsidade" A nona eliminada do programa ficou surpresa com os acontecimentos dentro do BBB 24

Todo participante eliminado do Big Brother Brasil é surpreendido fora da casa com os acontecimentos que não puderam acompanhar. Não foi diferente com Deniziane, a nona eliminada do Reality Show.

Nos stories do Instagram, a irmâ gêmea Deniziene avisou que estava mostrando tudo a ex-participante.

"Já estou aqui matando a saudade da Anete, passando tudo para ela, o que aconteceu dentro da casa nesse tempo que ela ficou lá e aqui fora também", disse.

Deniziane demonstrou surpresa com as informações passadas pela irmã e se decepcionou com algumas atitudes. "Gente, é muita falsidade, cara! Eu estou assustada. E a gente não perde nada por ter um coração bom, puro, acreditar nas pessoas, porque ali não tem como ver tudo", disparou.

