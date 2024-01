Em conversa com os brothers, Wanessa Camargo fala sobre sua separação

A- A+

Em apresentação aos confinados da casa do BBB, nesta segunda-feira (8), a cantora Wanessa Camargo, 40, falou, entre outros assuntos, sobre sua separação no casamento com o empresário Marcos Buaiz, 44, com quem manteve um relacionamento de mais de 15 anos.



Numa espécie de roda de conversa que comumente acontece entre os participantes, que se apresentam entre si no primeiro dia do reality, Wanessa falou sobre a necessidade de dar um novo rumo à sua vida, após a separação.



"Eu me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força", afirmou.



Ainda durante a conversa, Wanessa disse que o convite para participar do BBB24 foi recebido como uma oportunidade desejada em toda sua carreira: mostrar às pessoas quem ela era.



"Quando veio a possibilidade de estar aqui (no BBB), tem uma coisa que sempre quis fazer em minha carreira toda, que era mostrar para as pessoas quem eu sou. Parte do meu trabalho é cantando, é ser verdadeira", complementou.



Dado Dolabella, com "ansiedade a mil"

O ator Dado Dolabella, atual companheiro de Wanessa Camargo - após afastamento de quase duas décadas, o casal, que já havia se relacionado, voltou a namorar -, postou nesta segunda (8) um vídeo no story do seu Instagram falando sobre a distância e a falta de contato com a cantora.



"Pior é que agora não consigo ter notícia, não consigo saber, não consigo falar ao telefone, não consigo ver na TV, eu não consigo saber de nada", desabafou Dado aos seus seguidores.



Na ocasião, ele também soltou um spoiler sobre uma Prova de Resistência que aconteceria neste primeiro dia de programa. Fato que depois foi confirmado pelo diretor do reality, Boninho. O primeiro líder da edição 2024 do BBB será conhecido em sua estreia.

Veja também

BBB24 "Hoje o bicho vai pegar": Boninho diz que primeiro líder da edição será conhecido nesta segunda (8)