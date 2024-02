A- A+

BBB24 Em conversa com Pitel, Fernanda revela desejo de puxar Bin Laden se tiver contragolpe no Paredão O cantor é um ex-aliado da confeiteira no BBB24

A nova Prova do Líder ainda nem aconteceu, mas as conversas sobre Votação já estão vivas no BBB 24. Fernanda e Pitel conversaram na área externa da casa e colocaram MC Bin Laden como um alvo caso tenha contragolpe na próxima dinâmica de formação do Paredão.

Fernanda pediu para Pitel não comentar com Rodriguinho, aliado da dupla, sobre a conversa das duas.

"Eu tenho certeza de que eu vou. Só que se eu não for Líder nem Anjo, eu preciso entender todos os lados. E dependendo do cenário, a gente tá falando em colocar o Matteus, a gente não sabe como vai ser a próxima dinâmica... mas se tiver 'puxe' [contragolpe], eu tava pensando em puxar o Bin, porque eu sempre acredito que se trata do Paredão que você cai", iniciou Fernanda.

Pitel concordou com a opinião da amiga. "É ruim para você". Fernanda manteve a linha de raciocínio. "Também acho que pode ser ruim para mim, não que eu não queira me garantir, mas também acho que corre o risco de ser ruim para mim, porque montamos um Paredão ruim".

"Não sei como o Brasil compra tanto o Matteus. Aí cai Deniziane, eu e Matteus, fica ruim para mim. Não teria tanto incômodo de cair com 3 mulheres, eu, Alane e Anny. Imagina um Paredão só de mamãe: eu, Wanessa e Deniziane. Mas cair num Paredão que não era pra mim... aí vem o discurso do Marcus", seguiu Fernanda.

Depois desse trecho sobre composição do Paredão, Fernanda colocou motivos que deixam Bin Laden como opção de voto. "Não faz muito sentido achar que tem coisas boas se é uma pessoa que sempre vai ali e me dá umas alfinetadas. Então, precisa ser nivelado e definido. Precisa ter um papo reto, mas não quero ter esse papo reto no quarto. Parece que tô passando a mão na cabeça, parece que eu tô sendo um grande Marcus no programa, e não vou resolver meu embate se vier um Paredão", disse Fernanda.

Pitel concordou novamente com a amiga, ressaltando que gosta de Bin Laden como pessoa. "Para mim, o Bin seria uma opção de 'puxe' pelo fato da desconfiança que ele me traz. Ele me traz desconfiança, confusão, me traz pequenos problemas que minam as coisas... eu não entendo o jogo dele, esse lá e cá que ele vive... acho perigoso", finalizou.

