BBB24 Em conversa com Yasmin, Rodriguinho analisa Fernanda: "Não faz questão de trocar ideia" A confeiteira está no Paredão desta semana e teve algumas atitudes rechaçadas pelo pagodeiro

Em conversa com Yasmin na área externa da casa nesta segunda-feira (19), Rodriguinho analisou a situação de Fernanda, sua aliada no jogo e que está no Paredão desta semana.

Rodriguinho relatou para Yasmin o que conversou com Fernanda. "O que eu não vim fazer, eu sei: passar vergonha e brigar com os outros. Então, vou conversar com todo mundo, sim. (...) Se fizer m***, não vou te defende,r não. Você já tá no Paredão, para de falar", iniciou o cantor.

"Se você sair, vamos recalcular rota aqui porque você tá falando alguma m***. Se você ficar, tá tudo certo, vambora. Mas, pô, vai ficar falando bosta?", completou.

Yasmin retrucou o comentário de Rodriguinho afirmando que esse é o jeito da sister. "Eu acho que ela não consegue, é mais forte que ela", comentou a modelo.

O pagodeiro concordou com o comentário de Yasmin. "Já falei com ela, você não faz questão de ser simpática, não faz questão de trocar ideia".

