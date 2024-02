A- A+

BBB 24 Em conversa sobre seu futuro no BBB 24, MC Bin Laden desabafa com Rodriguinho; confira Depois de madrugada intensa no programa, o funkeiro expressou o desejo de querer ir ao Paredão

Nesta terça-feira (20), MC Bin Laden conversou com Rodriguinho sobre o seu futuro no programa. Depois do Sincerão, o funkeiro chegou a discutir com Michel, durante a madrugada do BBB, após ter sido acusado de comentar sobre uma combinação na casa para colocar Marcus, eliminado da semana passada, no Paredão.

Depois da briga, Bin Laden expressou o desejo de querer ir ao Paredão, chegando a pedir para alguns participantes, caso eles vençam a próxima Prova do Líder, que o coloquem na berlinda.

O cantor não vai apertar o botão de desistência, como prometido, mas desabafou para Rodriguinho que não quer ficar se metendo em confusão na casa do BBB.

O pagodeiro aconselhou o funkeiro:

"A gente tem que sair daqui e colher o que isso aqui trouxe para nós. Não tem que sair daqui e remediar as coisas que a gente fez aqui. A gente entrou aqui sem problema, vamos sair daqui com problema? Pelo menos tem que sair daqui igual entrou"

Bin respondeu o seu desejo de chegar o mais longe que conseguir, mas não se sente confiante em permanecer no programa. Rodriguinho acrescentou que para eles do Camarote, quanto mais longe forem já é uma mudança significativa na carreira.

''Eu vejo as pessoas falando que desde abril tá fazendo processo seletivo, eu não, chegou na minha casa: 'quer?'. P***, posso ganhar um negócio, mas a gente não entra com essa cabeça. Eu tô com minha equipe trampando, mesmo se eu não ganhar, já saio melhor do que eu entrei.", disse o pagodeiro.

