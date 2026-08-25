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Famosos Em crise após polêmica com Fábio Jr., Fiuk vende carro e pede emprego em loja Cantor desabafou sobre a relação com o pai, Fábio Jr., alegando ter sido deserdado

Fiuk está atravessando uma fase financeira nada fácil depois de ter sido, segundo ele, deserdado pelo pai, Fábio Jr. Pois bem, o cantor e ator chegou brincar que pede um novo emprego em uma loja de carros de luxo — conforme aparece em um vídeo de humor no Instagram. Ele, na verdade, aparece ao lado do empresário Tiago Tcar para negociar a venda de um carro, avaliada em R$ 51 mil. Durante a conversa, porém, ele aproveitou para perguntar sobre uma possível vaga como vendedor na loja.

“Primeiro, eu trouxe um carro, que é uma coisa rara, Mercedes 1990 2.3. É uma raridade. E outra, eu quero saber se tem uma vaguinha. Quem sabe para fazer um teste. Quem sabe eu viro vendedor. Ver se tem essa possibilidade”, disse Fiuk.

Tcar, então, perguntou se o artista tinha carteira de trabalho: “Trabalhei de carteira de trabalho dez anos na Globo, é sério. Foram dez anos”, respondeu.

Na sequência, Tcar afirmou que avaliaria tanto o veículo quanto a possibilidade do contrato: “Daqui do carro eu já vou fazer uma leitura e aí, para o emprego, eu vou contratar ou não. Mas não quero que você fique chateado comigo. Se eu te der uma negativa do emprego, não vai nem querer vender o carro, entendeu? Nós vamos ver o carro dele e eu vou fazer um teste. Vou ligar para alguns clientes para ver se você desenrola. Vou falar o quanto que eu pago. Não sei se é o quanto você ganhava na Globo, mas eu pago bem”, afirmou.

Fiuk afirmou ter sido deserdado pelo pai e falou sobre dificuldades que, segundo ele, enfrenta desde a infância. “Como é difícil falar isso. Eu cresci ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco, que eu não mereço nada, que eu sou mimado, que tudo que eu faço não presta. Chega disso”, afirmou.

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