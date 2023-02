Em crise de ansiedade, Bruno toma advertência e dispara: "Vai te lascar, Big Boss"

A- A+

Bruno Gaga desabou em uma crise de ansiedade, na tarde desta segunda (13), no BBB 23, precisando ser ajudado por aliados do Grupo Deserto.

Durante a crise, ele chorava e desabafava, aos gritos e se debatendo, até que Ricardo tentou imobilizá-lo. Foi quando Gaga levou uma chamada de atenção nos alto-falantes.



"Bruno, atenção", os participantes leram no telão. Bruno, então, disparou, mostrando o dedo do meio: "Vai te lascar, Big Boss!" Após o palavrão, ele disse "Eita!", cobriu a boca com as mãos. Paula e Ricardo o colocaram no chuveiro instantes depois.

Veja também

BBB 23 Crise de ansiedade de Bruno preocupa os participantes da Casa e produção é chamada a intervir