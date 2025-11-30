'Em dezembro de 81': paródia de hit do Capital Inicial 'explode' após Flamengo conquistar título

A- A+

A vitória do Flamengo na Libertadores 2025 reacendeu um velho fenômeno das arquibancadas: a transformação de "Primeiros erros", canção mais tocada do grupo Capital Inicial, num dos cantos mais emblemáticos da torcida rubro-negra. Lançada nos anos 1980, a música com autoria de Kiko Zambianchi ganhou uma nova vida no futebol brasileiro a partir da criatividade das torcidas organizadas. Não precisa ser muito fanático pelo clube carioca para já ter ouvido "Em dezembro de 81", a tal paródia em exaltação ao time.



O canto, a bem da verdade, começou a circular entre os torcedores há mais de uma década. Mas foi no embalo da campanha de 2019 que a canção se consolidou como um hino popular, rebatizada com o tal nome de "Em dezembro de 81". O verso faz referência direta ao Mundial conquistado pelo Flamengo naquele ano, quando o clube bateu o Liverpool no Japão. A lembrança virou símbolo de orgulho e identidade para a torcida. E daí em diante a adaptação ganhou força.



E mais. A adaptação ganhou força com o crescimento das festas no Maracanã e passou a ser entoada por dezenas de milhares de vozes em jogos decisivos, inclusive nos duelos internacionais. A letra, que celebra a supremacia rubro-negra no confronto histórico contra os ingleses, se tornou presença constante em vídeos virais, transmissões esportivas e redes sociais.

Kiko Zambianchi, autor da composição original e torcedor do Santos, já comentou em diversas ocasiões que ficou surpreso ao saber que sua música havia sido incorporada pelos torcedores. O músico costuma lembrar que recebeu a notícia pelo amigo Marcelo Serrado, que estava no estádio e se encantou ao ver "Primeiros erros" ganhar novos contornos no universo do futebol.

O sucesso da adaptação contrasta com a origem melancólica da canção, criada por Kiko num momento pessoal difícil, marcado por ansiedade e solidão após sua mudança para São Paulo. "A letra foi criada nma época em que eu tinha síndrome do pânico e não tinha diagnóstico ainda. A doença não existia e eu fiquei sofrendo muito tempo com isso. Eu estava em São Paulo. Era um período de muita solidão, e eu vinha de Ribeirão, onde eu era um cara popular, conhecia todo mundo, tinha vários amigos,. E eu cheguei a São Paulo, aquela coisa, ninguém conhece ninguém", relembrou, em entrevista ao "G1", em 2023.



Cerca de dez anos depois de lançá-la, a música ganhou uma nova leitura na voz de Simony, que a levou para a trilha da novela "Cara e coroa" (1996). O grande impulso nacional viria depois, com o Capital Inicial. O grupo — que atravessava uma fase difícil e havia passado um período sem Dinho Ouro Preto — recolocou "Primeiros erros" no mapa ao incluí-la no repertório do álbum "Acústico MTV" (2000). Kiko Zambianchi participou da gravação, no violão e nos vocais de apoio.

Letra de 'Em dezembro de 81'

A letra de "Em dezembro de 81", que mantém a mesma melodia de "Primeiros erros", é a seguinte:

"Em dezembro de 81

Botou os ingleses na roda

3 a 0 no Liverpool

Ficou marcado na história

E no Rio não tem outro igual

Só o Flamengo é campeão mundial

E agora seu povo

Pede o mundo de novo."

Veja também