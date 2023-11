A- A+

SHOW Em dezembro, Mônica Salmaso é atração no Projeto Seis e Meia Abertura do show, marcado para o próximo dia 8 de dezembro, será com a cantora Mayra Clara

Acompanhada de Paulo Aragão (violão) e Teco Cardoso (flauta e sax), a cantora paulista Mônica Salmaso se apresenta no próximo 8 de dezembro, no Teatro do Parque, integrando a programação do Projeto Seis e Meia.



Com o show "Mônica Salmaso - Trio", ela consolida em mais uma parceria a sua trajetória ao lado de Aragão e Teco, com quem tem passagens por palcos e produções, respectivamente no Quarteto Maogani e do projeto Corpo de Baile.

O trio também veio à tona com trabalhos na pandemia, assinando a seis mãos o projeto "Ô de Casas" - culminando em repertório que ganhou os palcos País afora, e que será apresentado no Recife, no Teatro do Parque.





Coube também a Teco Cardoso assinar a produção musical do disco "Canto Sedutor", lançado em 2022 pela Biscoito Fino, em trabalho que contou com a parceria de Dory Caymmi.

Para o show no Parque, a abertura ficará por conta da cantora Mayra Clara em apresentação do seu Música Vingativa Brasileira (MVB).

Serviço

Projeto Seis e Meia, com Mônica Salmaso

Quando: Sexta-feira, 8 de dezembro, 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício,

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

