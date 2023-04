Em dia de eliminação, sisters do Quarto Deserto já apontam alvo principal para o próximo Paredão

A- A+

Na reta final do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto estão mais juntas do que nunca. Na tarde desta terça-feira (11), dia de eliminação, na qual Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah aline disputam a preferência do público, as participantes já articulam o jogo da próxima semana, elegendo um alvo principal para o Paredão.

"Se Sarah sai, Black primeira opção e Fred segunda opção. O Black sempre vai ser a primeira opção, seja para líder ou para voto", destaca Amanda.

Na mesma conversa, Larissa também reforça a ordem dos nomes junto com Bruna, Aline e Amanda. "Black, primeira opção de voto de qualquer coisa. Segundo a Sarah, terceiro o Fred, Domitila e o último Alface", confirmou.

Veja o vídeo:

Veja também

BBB 23 Ivete Sangalo animará o BBB nesta quarta (12) com direito a convidada especial. Veja quem será