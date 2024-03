A- A+

MÚSICA Em duas sessões e com casa cheia, Martins estreia "Interessante e Obsceno" no Teatro do Parque Show do novo disco do cantor e compositor pernambucano acontece nesta quinta-feira (21)

Ingressos esgotados tão logo o show foi anunciado, e uma sessão extra aberta para acalmar os ânimos de uma legião de caminhantes - que entre o "Interessante e Obsceno" do cantor e compositor pernambucano Martins, optam pelos dois atributos do disco homônimo lançado em 2023 (Deck) nas plataformas digitais.



E é sobre o disco, sobre Martins e sobre quem se permite ouví-lo que a noite desta quinta-feira (21) vai discorrer no palco do Teatro do Parque, local escolhido para a estreia nacional do show no Recife, apresentado em duas sessões, às 18h e às 20h.

Com direção assinada por Juliano Holanda, o álbum, segundo da carreira, esboça um artista à vontade no decorrer das 12 faixas que ora 'interessantes e/ou obscenas', falam de corpo (e de alma) e levam

"Ao espelho dos seus olhares para o que faz, de como a música parece lhe servir e, dessa maneira, chega até nós" (Zélia Duncan, em texto de apresentação do disco).





Martins, de Pernambuco (e do Brasil)

Nome nacionalmente aclamado e reverberado por veteranos da música, a exemplo de Ney Matogrosso e Zélia Duncan, Martins integra o elenco inconteste da sonoridade local - somado a outros nomes que projetam o cancioneiro pernambucano para além do óbvio.

"Tá Tudo Bem" (Igor Carvalho/Juliano Holanda), "Tua Voz" (Martins), "Não Duvido" (Martins/Juliano Holanda), além da versão de "Eu e Você Sempre" (Flávio Cardoso/Jorge Aragão), além de "Jardim da Fantasia" (Paulinho Pedra Azul) - que integra a trilha da novela "Renascer"- entre outras, integram o repertório do show inaugural do disco que, palcos afora, seguirá sob aplausos.



Serviço

Show de lançamento de "Interessante e Obsceno", de Martins

Quando: nesta quinta-feira (21), às 18h e às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos (sessão extra) R$ 100 no Sympla





Veja também

Saúde 'Em pânico', diz apresentador do SBT após descobrir nódulo durante programa ao vivo