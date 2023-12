Em "Elas por Elas", Valentina Herszage fala de trajetória ascendente na TV

A- A+

Valentina Herszage nem era nascida quando a primeira versão de “Elas por Elas” foi ao ar. Isso, porém, não impediu a atriz de 25 anos de criar suas memórias sobre a trama da década de 1980. Antes de iniciar as gravações do remake assinado por Thereza Falcão e Alessandro Marson, ela reviu uma parte do enredo criado por Cassiano Gabus Mendes. Valentina, no entanto, não ultrapassou os 30 primeiros capítulos do folhetim original.



“Quando começamos a gravar, eu parei. Achei que ter todas as respostas não seria bom para o desenvolvimento do meu caminho na novela. Então, parei e segui criando memórias com a nossa novela. Além disso, temos uma produção totalmente atualizada”, explica a atriz, que vive a influenciadora digital Cris.



Na trama das seis, Cris é uma jovem mimada e voluntariosa. Filha de Lara, papel de Deborah Secco, ela adora ostentar sua vida luxuosa nas redes sociais. Ao se deparar com Giovanni, de Filipe Bragança, Cris criar certo interesse pelo jovem empresário. Ela, porém, terá de tirar da jogada a rival Ísis, vivida por Rayssa Bratillieri, para conquistar o coração do amado.

“É a clássica menina mimada e rica. Ninguém vai impedir a Cris de conquistar o que quer. Ela desenvolve uma certa fixação pelo Giovanni. Acho que passa até do ponto de alguma forma. É realmente amor ou apenas o jogo da conquista?”, questiona.



Enquanto Cris faz questão de ostentar sua vida nas redes sociais, Valentina segue uma linha mais reservada na internet. Mas, com o avanço de sua carreira na tevê, ela confessa que tem mudado um pouco sua relação com a web.



“Sou mais low profile. Mas entendo que a nossa profissão exige um pouco mais das redes sociais. Vivo um pouco desse dilema atualmente. Estou vendo como posso me colocar mais nas redes. Afinal, as pessoas gostam de saber um pouco sobre nós, não é? É algo meio natural”, afirma Valentina, que reúne mais 240 mil seguidores no Instagram.



Natural do Rio de Janeiro, Valentina tem conquistado uma trajetória ascendente na tevê. Após estrear como a reservada Bebeth em “Pega-Pega”, a atriz engatou trabalhos de destaque em sequência, como a protagonista jovem da série “Hebe” e também integrou o quarteto de protagonistas de “Quanto Mais Vida, Melhor!”.



“Feliz de ter uma oportunidade bem fincada na comédia agora. Sempre fiz muito drama e trabalhos no teatro, onde tenho mais bagagem. Estou me divertindo fazendo comédia. Me animei muito assim que soube que tinha passado no teste. Tenho colegas incríveis e um time de direção muito afinado. Essa equipe me enche os olhos”, valoriza.



Laços fortes

Apesar do curto tempo na televisão, Valentina Herszage tem criado relações longevas. A trama de “Elas por Elas” é o terceiro trabalho da atriz ao lado de Mateus Solano. Em “Pega-Pega”, os dois viveram pai e filha e, em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, eles formaram um par romântico de sucesso.



“A Globo gosta muito da gente (risos). A gente se ama muito. Acho que temos uma boa troca em cena e nos identificamos bem. A verdade é que mentalmente o Mateus tem 12 anos, né? E eu tenho 8. Então, acho que combinamos bem”, brinca.



