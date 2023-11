A- A+

LEMBRANÇAS Em elenco de ''Renascer'', Pedro Neschling pulica vídeo com retrospectiva da carreira Depois de onze anos sem atuar, Pedro dará vida a Eriberto no remake da TV Globo

Pedro Neschling vai voltar a atuar 11 anos depois. No elenco de “Renascer”, remake da TV Globo, Pedro será um personagem que não existia na versão original de 1993. Ele dará vida a Eriberto, um sócio de José Venâncio (Rodrigo Simas) que se vai se interessar por Eliana (Sophie Charlotte).

O rapaz vai tentar conquistá-la desde o início da novela e poderá ter um romance com a moça. Certo, por enquanto, é o envolvimento da personagem com Damião, que será interpretado por Xamã.

Empolgado para voltar a TV, Pedro publicou no X (antigo Twitter) um vídeo em que mostra os personagens que viveu em novelas ao longo dos anos. "Pois é, pessoal, vem aí mesmo! Desde que a Globo anunciou o elenco do remake de “Renascer”, tenho recebido um monte de mensagens de gente surpresa me perguntando, “mas, Pedro, é sério isso? Você vai mesmo voltar a fazer novela como ator?”. E, sim, é verdade!", escreveu.

Nos comentários, usuários da rede elogiaram como Pedro envelheceu, falaram de sua beleza e relembraram os personagens antigos. "Esse ator tá envelhecendo como um vinho, olha...", escreveu uma. Outra disse "É isso, agora vou ter que ver Renascer". "Espero envelhecer assim", publicou outro.

