Entrevista: Ana Hickmann diz que há investigação em curso, divórcio e revela passado de pai agressor

A apresentadora, modelo e empresária Ana Hickmann contou detalhes da agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, em entrevista à apresentadora Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (26). No programa, ela ainda revelou um passado marcado por muita violência: presenciou, quando criança, inúmeras vezes, o pai agredir fisicamente a mãe.

Ela não somente confirmou a discussão em casa entre ela e Alexandre, diante do filho, "Alezinho", de 10 anos, na cozinha da residência do casal, no interior de São Paulo, como também que o casal tinha um histórico de brigas já há algum tempo por conta do temperamento explosivo do marido.

"Já era tóxica há bastante tempo, eu tentei me desvencilhar, mas todo mundo tenta convencer que você está errada e que ele só tava me protegendo", declarou Ana sobre o relacionamento de 25 anos.

“Você está gorda” e “Ninguém vai te querer velha” eram só algumas das agressões verbais que a apresentadora sofria, segundo o seu relato.

“Ele tinha o dom de me fazer sentir uma b*”, desabafou.

Ana contou que, na semana em que foi agredida por Alexandre, havia descoberto informações financeiras duvidosas sobre a empresa dos dois. “Dentro da nossa empresa, ele é administrativo e financeiro, eu sou celebridade, design e marketing”, contou.

No sábado da agressão, a apresentadora pediu que o marido “parasse de mentir” para ela e para o filho. A briga teria acontecido porque Alexandre não admitia que Ana falasse para o filho sobre possíveis mudanças financeiras que poderiam acontecer na vida da família.

"Sempre fui aberta com meu filho, mas por conta dessa conversa e outras coisa antes, a briga começou, fui achincalhada pelo Alexandre, e tudo acabou, infelizmente, como o Brasil descobriu", completou a artista.

A briga

Segundo Ana, ela notou a agressividade de Alexandre, e começou a correr e a gritar por ajuda.

“Se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia”, foi o que ela disse ao marido.

Conseguiu, então, chegar à cozinha da residência, onde travou uma briga com ele: enquanto ela tentava fechar a porta (de correr), ele tentava abrir, e foi assim que ele bateu a porta com toda a força no braço da esposa. Rapidamente, ao ser agredida, Ana conseguiu fechar a porta.

Alexandre tentou abrir a janela da cozinha enquanto Ana ligava para o 190. Nesse momento, diz Hickmann, a expressão dele mudou: “Por que você está fazendo isso?”, ele perguntava.

Depois, como o Brasil acompanhou, Ana foi a um hospital e prestou queixa contra Alexandre.

Divórcio

Já foi dada a entrada para o pedido de divórcio de Alexandre. Ana contou que pediu através da lei Maria da Penha, que torna o processo muito mais rápido, pois entende que aquele casal, de fato, não pode mais estar junto:

"Eu não vou falar nada para o meu filho, porque eu quero que ele cresça e tire as próprias conclusões".

Dívidas

Durante a entrevista, Ana Hickmann confirmou a existência de dívidas referentes à empresa do casal. Informações financeiras que ela diz desconhecer.

A apresentadora ainda adiantou que há uma grande investigação em curso, para identificar fraudes, desvios e falsidade ideológica.

“Eu encontrei documentos, cheques, muita coisa que, algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar se eram lícitas ou ilícitas, assinaturas que eu sei que não são minhas. Se tem tudo isso aqui, onde foi parar esse dinheiro? […] Eu trabalhei minha vida toda, e eu nunca devi nada pra ninguém”, disse.

Pai agressor

Ana Hickmann ainda fez uma revelação inédita durante a conversa com Carolina Ferraz. “Meu pai é um agressor. Bateu muito na minha mãe”, contou, ao falar sobre os questionamentos que lhe eram feitos sobre o seu pai nunca aparecer ao seu lado.

A apresentadora, mais velha de quatro irmãos, assistiu às agressões durante anos. E mostrou uma cicatriz que tem na mão, resultado do empurrão que levou do pai quando foi defender a mãe.

Relação com o filho

Ana revelou que o filho, Alexandre, de 10 anos, chora muito, e que entende que o pai e a mãe já não podem mais ficar juntos.

Ela ainda disse que não quer falar sobre a situação ao filho, quer que ele cresça e possa tirar as próprias conclusões.

