Em entrevista, Cristian explica por que decidiu não expor Key Alves e Gustavo no BBB 23

Quinto eliminado do BBB 23, Cristian, logo após sair da casa, foi entrevistado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-Papo BBB. Ele mandou a real sobre a sua estratégia de jogo e a postura de alguns participantes.

Vivian e Patrícia questionaram o porquê do brother não expor Key Alves e Gustavo para os outros confinados da casa, já que o casal e outros jogadores do Quarto Fundo do Mar sabiam das intenções de Cristian com Paula. Vivian pergunta se faltou coragem para expor o casal, mas Cristian responde que não e que apenas não queria atacar o jogo de outras pessoas.

Logo depois, ele muda de ideia ao responder a pergunta de um internauta. “Será que o Cristian achava que GusKey era forte aqui fora e ficou com medo de jogar na roda tudo o que ouviu deles?”. "Realmente, pode ter sido isso", diz Cristian.

Questionado se a amizade com Gustavo vai continuar aqui fora, Cristian responde: “Aqui fora é outra coisa. Jogo, né. Todo mundo está querendo jogar”. As apresentadoras também fizeram questão de mostrar um vídeo de Key e Gustavo falando sobre Cristian e criticando as suas estratégias de jogo. O empresário volta a falar que o casal tinha conhecimento das suas ideias e diz que é complicado receber essas informações fora do confinamento.

