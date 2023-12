A- A+

Projeto Único Em entrevista exclusiva, Jorge e Mateus revelam se pensam em parar a carreira; confira A dupla desembarca no Recife neste final de semana para celebrar os 18 anos de carreira com a turnê "Único"

Dezoito anos de carreira, diversas premiações, inúmeros sucessos musicais e uma trajetória marcada por muita poesia e romantismo. Essa é a trajetória da dupla Jorge e Mateus, considerada uma das maiores e mais influentes duplas sertanejas do País. Os cantores desembarcam no Recife neste sábado (2), com o projeto “Único”, a partir das 18h, na área externa do Centro de Convenções (CECON), para celebrar essa “maioridade” da dupla.

No verdadeiro estilo dos projetos da dupla, o evento contará com uma megaestrutura, que tem assinatura da BG Promoções, e terá duas horas de show dos anfitriões, passeando por hits antigos e novos para matar a saudade dos recifenses. Além dos sertanejos, o projeto conta com as apresentações de Wesley Safadão, Mari Fernandes, Vintage Culture e Pedro Libe.

Considerada a dupla sertaneja de maior sucesso durante a maior parte do seu período de atividade, Jorge e Mateus já venderam mais de 10 milhões de cópias em álbuns e downloads pagos somados a streams, tornando-se um dos maiores artistas com vendagem de discos no Brasil. Ao longo da carreira, foram indicados ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em várias ocasiões e venceram o Prêmio Multishow de Música Brasileira em 2018 na categoria Melhor Dupla.

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, a dupla pontuou sobre toda a sua consagração ao longo desses 18 anos, a relação deles com Pernambuco e deixaram claro que não pensam em parar agora, afinal, muita coisa ainda está por vir e eles têm muito trabalho pela frente.

Confira a entrevista completa:

O que o projeto “Único” traz de diferente dos outros projetos da dupla, tanto para vocês quanto para os fãs? Falem sobre o processo de criação

Jorge: São 18 anos de uma trajetória marcada por momentos inesquecíveis, que fizeram parte da vida de muita gente. O diferencial da label é a experiência que ela traz de estar ao nosso lado revivendo momentos únicos, contados através da nossa música. O tempo de duração, todo o repertório escolhido veio com a ideia de marcar corações. É um momento que podemos contar a nossa história, ao lado de quem amamos.

Mateus: Em cada edição levamos também outros artistas para o evento se tornar ainda mais especial. Cada atração escolhida também está inserida na história da cidade e principalmente do nosso público. Isso faz com que o Festival seja ainda mais Único.

Vocês já fizeram shows no Recife diversas vezes e sempre é um momento muito aguardado pelos recifenses. Como é a ligação de vocês com o público da Cidade?

Pernambuco é uma região que sempre nos abraçou e nós gostamos muito de estarmos presentes em cada encontro. O calor, a energia e alegria do público recifense é surreal. Temos boas memórias de cada vez que estivemos ao lado dessa galera e temos certeza que no Jorge & Mateus "Único" será ainda mais especial.

Com a experiência que vocês têm hoje, o que diriam para o Jorge e o Mateus de 18 anos atrás?

Acreditar sempre que nossas canções podem cada vez mais transformar vidas e nunca deixar de levar o amor em forma de música para quem ama nossa história.

Após 18 anos de carreira, com diversas parcerias e diversos projetos que saíram do papel, existe algum desejo profissional que vocês ainda queiram realizar? Algum projeto diferente ou uma parceria nova que podem adiantar para a gente?

Nossos desejo profissional é continuar levando muito amor por onde passarmos, tanto em nossos shows no dia a dia, quanto com a turnê Jorge & Mateus "Único". E chegarmos a lugares que ainda não chegamos com o nosso novo projeto especial. Sem dúvidas, estamos vivendo nosso melhor momento e temos certeza que muita coisa boa está por vir.

E para finalizar, uma "Pergunta Boba" que vou fazer agora: "O Que É Que Tem" em Jorge e Mateus que pode passar "Mil Anos" e sempre vai ser aquela atração que deixa todo recifense "Louco de Saudade"?

Tem amor, sentimentos, tem carinho e tem histórias. Cantar o amor, contar histórias da vida de muita gente é o que nos move e faz recebermos toda essa retribuição.

Veja também

CELEBRIDADES Naiara Azevedo: veja os bens da cantora e ex-BBB, que acusa o ex-marido de roubar sua fortuna