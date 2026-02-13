A- A+

BBB26 Em entrevista, Sarah comenta sobre 'unfollow' de Juliette e fala de decepção Para o Jornal Extra, ex-BBB 26 diz que não tem mais motivos para continuar amizade na rede social

Parece que a desavença entre Sarah e Juliette se manterá por um bom tempo. Isso porque a recém-eliminada do reality, logo em que deixou a casa parou de seguir a campeã do BBB 21 no Instagram.

Em entrevista ao jornal Extra, Sarah contou que, para ela, houve uma grande decepção. Segundo a brasiliense, o motivo teria sido o mutirão puxado por Juliette, nas redes sociais, para sua saída do programa.

"Nunca imaginei que ela poderia fazer isso", diz em um trecho da entrevista, reforçando que não faz sentido seguir alguém que "não me respeitou", completa.

Na edição atual do programa, a veterana contou aos participantes que não era amiga da ex-sister. Mas que a encontrava nos eventos e elas se falavam normalmente.

Ainda durante o confinamento, Juliette deixou de seguir Sarah no Instagram, alimentando a web de diversas teorias sobre a intriga entre as duas. Mas, até o momento, não comentou sobre a acusação de "mutirão dos cactos".

Na edição de 2021, as duas integraram o grupo chamado de G3, ao lado de Gil do Vigor, mas a relação entre elas se desgastou durante o reality.

Veja também