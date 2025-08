Em estado grave, cantora Angela Ro Ro volta a falar e cria site para arrecadar doações

A- A+

A cantora Angela Ro Ro segue internada, há mais de um mês, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O estado de saúde da artista, de 75 anos, é grave, de acordo com médicos responsáveis por seu tratamento. A carioca apresenta, porém, uma recuperação estável — "e em breve deve ir para o quarto", como revela ao GLOBO o advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, representante da intérprete de canções de sucesso, entre as quais "Amor, meu grande amor", "Tola foi você" e "Balada da arrasada".

No último domingo (3), Angela Ro Ro voltou a se comunicar por meio da fala. "Em tratamento intensivo, ela ainda segue com cuidados intensivos e está fora de perigo. Sua resiliência a fez encontrar uma maneira de falar", atualiza o advogado. A cantora está internada desde junho devido a uma infecção pulmonar grave.

Após ser submetida a uma traqueostomia — procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a passagem de ar para os pulmões —, a artista precisará passar por uma "reabilitação vocal" com o auxílio de fisioterapia. "Ela mandou um recado para seus milhões de fã agradecendo o apoio e os pensamentos positivos e pede ajuda para que possa passar por esta fase", acrescenta o advogado.





O profissional afirma que, atualmente, a renda da artista é algo em torno de R$ 800 por mês. O valor equivale ao montante que ela recebe por direitos autorais oriundos da reprodução de músicas em plataformas de áudio como Spotify, Deezer e YouTube. A cantora não é aposentada, segundo ele.

Lyrio vem divulgando a chave PIX de Angela Ro Ro para que ela receba doações. Antes de ser internada, a própria artista fez um apelo a colegas, clamando por mais trabalho e dizendo, por meio das redes sociais, que teria sido "abandonada" pela produtora que geria a sua carreira. Na ocasião, ela divulgou a própria chave PIX. No último mês, colegas famosos realizaram um show, no Teatro Rival, no Centro do Rio, com renda revertida para a cantora. Na próxima terça-feira (5), será colocado no ar um site para promover a arrecadação segura para Angela Ro Ro.

— Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários — frisou o advogado, numa entrevista GLOBO. — Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar.

