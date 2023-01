A- A+

Carnaval 2023 Em exclusiva à Folha de Pernambuco, Margareth Menezes confirma presença no Galo da Madrugada 2023 Ministra da Cultura vai para a sua quarta participação no maior bloco do mundo, marcado para o dia 18 de fevereiro

Uma das principais representantes da música brasileira e atual ministra da Cultura, Margareth Menezes confirmou presença no Galo da Madrugada 2023, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, neste sábado (28), durante o Festival de Verão de Salvador 2023.

A volta de Margareth ao Galo já se torna simbólica, já que a baiana esteve na última edição do bloco, em 2020. Esta será a quarta participação de Margareth no bloco, tendo participado pela primeira vez em 2015.

"Carnaval, esse ano, retomando depois de dois anos e o Galo da Madrugada é uma manifestação maravilhosa da cultura pernambucana e eu estarei lá também. Vou fazer uma presença naquele Pernambuco de meu Deus, coisa linda! Viva Recife, viva Pernambuco e viva o Frevo do Brasil", disse Margareth à reportagem da Folha de Pernambuco.

O desfile do Galo da Madrugada 2023 marcará a 44ª edição do bloco, que está marcado para o dia 18 de fevereiro, o Sábado de Zé Pereira, com saída a partir das 9h. Assim como na edição de 2020, serão 30 carros que irão desfilar das 9h às 18h30. O tema do Galo 2023 será “Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas”.

