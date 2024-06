Em ''Família é Tudo'', Paulo Lessa celebra boa safra de trabalhos no vídeo

A- A+

A trajetória artística é repleta de incertezas. Há mais de 15 anos diante das câmeras, Paulo Lessa sabe que as oportunidades no vídeo podem ser sazonais. Não à toa, ele faz questão de aproveitar a recheada leva de personagens na tevê atualmente.



Após emendar os trabalhos de ''Cara e Coragem'' e ''Terra e Paixão'', Paulo planejou seguir frequentando os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, por bastante tempo. Poucas semanas após encerrar os trabalhos da novela das nove, ele já estava envolvido com os detalhes do misterioso Netuno de ''Família é Tudo''.



''As oportunidades estão chegando. Foi assim em 'Cara e Coragem' e 'Terra e Paixão'. Agora veio 'Família é Tudo'. Pessoal fala que eu tenho de descansar, mas quero nada. Tenho de trabalhar bastante. A gente sabe como as oportunidades são difíceis. É muito gostoso ver esse reconhecimento do meu trabalho'', valoriza.



Na história de Daniel Ortiz, Netuno é um personagem que cruza o caminho da mocinha Vênus, papel de Nathalia Dill. O rapaz, que foi contratado para matar a jovem, perde a memória após ser atropelado pela neta de Frida, vivida por Arlete Salles. Misterioso e solitário, ele é acolhido pela Fundação e cuidado por Vênus, por quem se encanta.



''O Netuno é um grande mistério, é um personagem que vai passar por algumas transformações. Ele é um cara de origem muito simples, do povo, do corre, e passa por atribulações, como todos nós passamos. Acho que em alguns momentos as pessoas vão poder se identificar com ele'', diz o ator.



Apesar de estar satisfeito com a safra intensa de trabalhos, Paulo reconhece que precisou focar para desvincular do personagem da obra de Walcyr Carrasco. Para mergulhar no universo de Netuno, ele começou logo por uma mudança no visual.



''O Jonatas demandou muito de mim. Tinha sotaque, aquele jeitão do campo. Um personagem muito diferente de mim. Foi uma novela longa demais. Gravamos de janeiro a janeiro. Foi difícil me despedir, mas a caracterização nova me ajudou demais. O Netuno vem com sotaque carioca, o cabelo mais moderno. Tudo isso ajudou muito'', aponta o ator, que entrou na trama próximo ao capítulo 50.



''Chegou para movimentar um pouco o enredo. O pessoal vai ficar na dúvida sobre o caráter dele. É sempre complicado chegar no meio da trama. Todo mundo já está entrosado. Mas está sendo um prazer trabalhar com esse elenco'', completou.



Natural do Rio de Janeiro, o ator de 42 anos fez algumas novelas na Record, como "Jesus" e "Gênesis", antes de ganhar destaque na Globo. Em 2022, ele viveu o segurança Ítalo, um dos protagonistas de "Cara e Coragem" e, logo depois, interpretou o bronco Jonatas de "Terra e Paixão". "Gosto muito de novela das sete. Tem toda essa dualidade, né? Meu personagem é mais pesado e a novela mais divertida. Isso chamou a minha atenção logo de cara. É sempre um trabalho mais leve", explica.

''Família é Tudo'' De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Talentos no vídeo

Apesar de contar com muitos mistérios no enredo do personagem, Paulo Lessa soube de alguns detalhes importantes do nebuloso Netuno. Logo que recebeu o papel, foi informado que o personagem teria grandes habilidades na cozinha e ainda seria um exímio lutador. "São duas habilidades que sei que são importantes. Sou praticante de boxe. Então, tinha alguma afinidade com a luta. Paro um pouco, volto, mas gosto bastante de lutar", afirma.



Enquanto a luta era uma questão familiar para Paulo, o mesmo ele não pode dizer da parte gastronômica de Netuno. "Sou uma negação para cozinhar. Vou ter de aprender, mas esse é o bom da profissão, né? Estou sempre querendo aprender coisas novas e me divertir", vibra.

Veja também

REDES SOCIAIS Pabllo Vittar e Liniker apoiam atriz que foi alvo de transfobia por mostrar seu 'primeiro xixi'